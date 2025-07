Míssil israelense atinge crianças de Gaza que coletavam água, dizem autoridades

JERUSALÉM (Reuters) - Pelo menos oito palestinos, a maioria crianças, foram mortos e mais de uma dúzia de outros ficaram feridos no centro de Gaza neste domingo, segundo autoridades locais, em um ataque de míssil israelense que, segundo os militares, não atingiu o alvo pretendido.

As IDF (Forças de Defesa de Israel) disseram que a intenção era atingir um militante da Jihad Islâmica na área, mas que um mau funcionamento fez com que o míssil caísse "a dezenas de metros do alvo".

"A IDF lamenta qualquer dano a civis não envolvidos", disse em um comunicado, acrescentando que o caso estava sendo analisado.

O ataque atingiu um ponto de distribuição de água no campo de refugiados de Nuseirat, matando seis crianças e ferindo outras 17, disse Ahmed Abu Saifan, médico de emergência do Hospital Al-Awda.

Recipientes manchados de sangue no local de um ataque israelense que matou palestinos reunidos para coletar água de um ponto de distribuição, de acordo com médicos Imagem: REUTERS

A escassez de água em Gaza piorou muito nas últimas semanas, com a falta de combustível causando o fechamento de instalações de dessalinização e saneamento, tornando as pessoas dependentes de centros de coleta onde podem encher seus recipientes de plástico.

Em outro ataque, a mídia palestina informou que um importante consultor hospitalar estava entre as 12 pessoas mortas por um ataque israelense no meio da manhã em um mercado movimentado na Cidade de Gaza.

O ministério da saúde de Gaza disse neste domingo que mais de 58.000 pessoas foram mortas desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em outubro de 2023, com 139 pessoas adicionadas ao número de mortos nas últimas 24 horas.

O ministério não faz distinção entre civis e combatentes em sua contagem, mas diz que mais da metade dos mortos são mulheres e crianças.

(Reportagem adicional de Mahmoud Issa em Gaza, Ali Sawafta em Ramallah e Heba Fouad no Cairo)