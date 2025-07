Micro-ondas de 20L com função que tira odor está com 15% de desconto

Se você está em busca de um micro-onda com bom custo-benefício, o Guia de Compras UOL encontrou um produto da Midea com 14% de desconto hoje, saindo por menos de R$ 415.

Com capacidade para 20 litros, o aparelho vem com algumas receitas pré-programadas e disponibiliza trava de segurança, indicado para quem tem criança em casa. A seguir confira mais detalhes do produto e o que diz quem comprou.

O que diz o fabricante

Painel de controle para aquecimento e descongelamento diário

Receitas pré-programadas de arroz, batata, pipoca, brigadeiro, pudim e outros

Deixe salvo o programa e o tempo de suas receitas prediletas

Possui trava de segurança eletrônica de bloqueio do painel

Função tira odor

O que diz quem comprou

O micro-ondas teve mais de 3 mil vendas na Amazon somente no último mês. Ele tem mais de 10,7 mil avaliações e possui nota média de 4,6 (do total de 5). Os consumidores elogiam o produto principalmente pela potência.

O produto chegou em perfeitas condições, muito bem embalado e dentro do prazo estipulado. O forno micro-ondas Midea 20L apresenta um desempenho excelente, com funcionalidades práticas e design moderno, que se adapta perfeitamente à cozinha. Recomendo este produto sem ressalvas para quem busca um micro-ondas durável, eficiente e com ótimo custo-benefício Lucas Rodrigues

Lindíssimo. O micro-ondas superou minhas expectativas: é potente, cumpre perfeitamente sua função, e a função tira odor é maravilhosa e ainda chegou dentro do prazo. Ótimo custo-benefício! Amei e super-recomendo Monica Brito

Funcionando perfeitamente. Veio muito bem embalado, sem nenhum defeito. Excelente Custo benefício. Para quem não coloca itens grandes no micro-ondas, esse modelo atende perfeitamente Gabriel Cavalcanti

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores relataram que o display é pequeno e que o produto não é indicado para famílias grandes.

Sugiro apenas que considerem que o display é pequeno, logo, caso tenha em casa alguém com baixa visão não é a melhor opção. No mais, atende perfeitamente Lucas Menezes

Ele é bem compacto, cabe realmente em qualquer lugar, mas os escritos no visor são muito pequenos, como comprei para um casal de idosos, tivemos alguns problemas. E tem outro ponto, o manual é impossível de ler até para mim, que não tenho problema de visão, as letras são muito pequenas Sabrina Reis

Para uma pessoa, atende bem. Para uma família, aconselho comprar maior Edileuza

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.