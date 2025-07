Lula assina MP com isenção para taxímetros e assiste filme nacional nesta segunda-feira, 14

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia a semana com a costumeira reunião de segunda-feira às 9h no Palácio do Planalto com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e o secretário de imprensa, Laércio Portela. Ainda pela manhã, ele despacha às 11h com o seu chefe de gabinete, Marco Aurélio Marcola.

À tarde, Lula tem rápido despacho às 14h40 com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza, antes da cerimônia de assinatura de Medida Provisória que concede isenção da taxa de serviço metrológico para verificação de taxímetros. O presidente ainda se reúne às 16h com o Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

À noite, já no Palácio da Alvorada, Lula participa da exibição de "O Último Azul", filme brasileiro de drama e ficção científica dirigido por Gabriel Mascaro.