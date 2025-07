Kim Jong-un: Coreia do Norte promete 'apoio incondicional' à Rússia

Líder norte-coreano recebeu o ministro do Exterior russo, Serguei Lavrov. Reunião ocorre no momento em que analistas sugerem que a Coreia do Norte enviará mais tropas na guerra contra a Ucrânia. O líder norte-coreano Kim Jong-un reiterou seu apoio à Rússia na guerra contra a Ucrânia, afirmou a mídia estatal do país neste domingo (13).

A reiteração do apoio ocorreu depois que Kim se reuniu no sábado com o ministro do Exterior da Rússia, Serguei Lavrov na cidade portuária de Wonsan, no leste da Coreia do Norte, informou a agência de notícias estatal de Pyongyang, KCNA.

Durante o encontro, Kim disse a Lavrov que eles "têm os mesmos pontos de vista sobre todas as questões estratégicas" e que Pyongyang está "pronta para apoiar incondicionalmente e incentivar todas as medidas tomadas pela liderança russa no que diz respeito ao enfrentamento da causa raiz da crise ucraniana", informou a KCNA.

12.jul.2025 - O líder norte-coreano Kim Jong Un se reuniu com o Ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, em Wonsan, Coreia do Norte. A foto foi divulgada pela Agência Central de Notícias Coreana (KCNA). Imagem: KCNA VIA KNS / AFP

Kim e Lavrov trocaram opiniões em "uma atmosfera cheia de confiança calorosa de camaradagem", de acordo com o comunicado.

Como Coreia do Norte apoia a Rússia?

A visita de Lavrov à Coreia do Norte foi a mais recente de uma série de visitas de alto nível de autoridades de Moscou, em momento em que os dois países aprofundam os laços militares e políticos em meio à ofensiva da Rússia contra a Ucrânia.

A Coreia do Norte enviou milhares de tropas para a região russa de Kursk para expulsar as forças de Kiev e também forneceu armas ao Exército russo.

Depois de visitar a Coreia do Norte no mês passado, o chefe do Conselho de Segurança da Rússia e ex-ministro da Defesa, Serguei Shoigu, disse que Kim havia concordado em enviar mais 6 mil engenheiros e trabalhadores militares para a região de Kursk, na fronteira com a Ucrânia, destacando os crescentes laços militares entre Moscou e Pyongyang.

O presidente russo, Vladimir Putin, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, em Pyongyang Imagem: Kristina Kormilitsyna/POOL/AFP

No final de junho, a mídia estatal norte-coreana mostrou imagens de Kim honrando caixões envoltos em bandeiras do que pareciam ser soldados norte-coreanos mortos enquanto lutavam pela Rússia contra a Ucrânia.

md (AFP, DPA, Reuters)