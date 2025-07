Iceberg gigante se aproxima de povoado na Groenlândia e governo faz alerta

Um iceberg gigante se aproximou de um pequeno povoado de pescadores na Groenlândia e representa uma ameaça aos moradores.

O que aconteceu

Iceberg na costa de Innaarsuit, na Groenlândia Imagem: Reprodução/X

Innaarsuit, no município de Qaasuitsup, está em estado de alerta. Se o bloco de gelo se partir ou colidir com a costa, ondas enormes podem se formar, segundo o New York Post.

Essas ondas podem alagar a região ou provocar danos estruturais imediatos. Apesar da proximidade do iceberg, a possibilidade de pedaços de gelo caírem sobre o povoado é considerada remota.

Iceberg ameaça vilarejo na Groenlândia Imagem: Divulgação/Município de Avannaata

Prefeitura orientou moradores a serem cuidadosos ao chegarem ou partirem da ilha. As autoridades informaram ainda que os serviços de emergência estão de prontidão.

Alerta também vale para pessoas que estão se locomovendo dentro do povoado. Por precaução, uma grande fábrica de peixes e o comércio local estão temporariamente fechados.

Vilarejo tem menos de 200 habitantes. De acordo com a Fox Weather, o local só é acessível por via aérea ou de barco.

Moradores já estão acostumados com a presença de icebergs

Imagens do espaço de iceberg quer parou perto da Groenlândia em 2018 Imagem: Reprodução/Nasa

Em 2018, outro iceberg gigante flutuou perto do mesmo porto. A estrutura tinha mais de 10 milhões de toneladas e podia ser vista do espaço.

Moradores de áreas mais baixas chegaram a ser evacuados. Na ocasião, o iceberg se afastou naturalmente da ilha devido à incidência de ventos fortes.