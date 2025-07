Homem é preso suspeito de abusar de neta de companheira há nove anos

Do UOL, em São Paulo

A PC-AM (Polícia Civil do Amazonas) cumpriu um mandado de prisão preventiva em Carauari (a 788 quilômetros de Manaus) contra um homem de 46 anos, investigado por estupro de vulnerável cometido contra uma adolescente de 12 anos, neta de sua companheira. Crime foi descoberto após adolescente escrever uma carta para mãe relatando a violência sofrida, que teria começado aos três anos de idade.

O que aconteceu

Denúncia chegou por carta. "A equipe da unidade tomou conhecimento do caso na terça-feira passada, após a adolescente escrever uma carta para a mãe relatando o que vinha acontecendo", informou o delegado Felipe Carvalho, segundo o site da Polícia Civil do Amazonas.

Mãe buscou ajuda. A mulher procurou o Conselho Tutelar e o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), que encaminharam a denúncia à polícia.

Relatos precisos da vítima. "A vítima foi ouvida em escuta especializada e relatou que os abusos começaram quando ela tinha três anos, geralmente em momentos em que ficava sozinha com ele", afirmou o delegado.

Mandado cumprido. "Com base nas informações, iniciamos as diligências e solicitamos à Justiça a prisão do suspeito", completou Carvalho.

Homem vai responder por estupro de vulnerável. Suspeito passará por audiência de custódia e seguirá à disposição da Justiça.