Ex-presidente da Nigéria Muhammadu Buhari morre em Londres

Por Benjamin Ezeamalu e MacDonald Dzirutwe

LAGOS (Reuters) - O ex-presidente da Nigéria Muhammadu Buhari, que liderou o país mais populoso da África de 2015 a 2023 e foi o primeiro presidente nigeriano a destituir um ocupante do cargo por meio das urnas, morreu em Londres neste domingo, informou um porta-voz da presidência.

"O presidente Buhari morreu hoje em Londres por volta das 16h30 (1530 GMT), após uma doença prolongada", disse o porta-voz do presidente Bola Tinubu em um post no X.

Buhari, 82 anos, que liderou o país pela primeira vez como um governante militar após um golpe na década de 1980, conquistou um público devotado por sua marca de política de convicção anticorrupção.

Ele se referiu a si mesmo como um "democrata convertido" e trocou seu uniforme militar por kaftans e gorros de oração.

"Eu pertenço a todos e não pertenço a ninguém", era um refrão constante que Buhari dizia tanto aos apoiadores quanto aos críticos.

Buhari derrotou Goodluck Jonathan em 2015 no que foi considerada a eleição mais justa da Nigéria até hoje. Muitos esperavam que o major-general aposentado reprimisse os grupos armados, da mesma forma que havia feito como chefe de estado militar do país.

Em vez disso, a violência que estava confinada principalmente ao nordeste do país se espalhou. Isso deixou partes da Nigéria fora do controle de suas forças de segurança, já que os pistoleiros no noroeste, os separatistas armados e as gangues no sudeste vagavam sem controle.

Grande parte de seu apelo estava no ethos anticorrupção, que era um elemento central de sua agenda, tanto como governante militar quanto civil. Ele disse que a corrupção endêmica na cultura política da Nigéria estava atrasando as pessoas.

'BABA VAI LENTO'

Mas Buhari rapidamente decepcionou após sua vitória em 2015.

Ele levou seis meses para nomear seu gabinete. Durante esse período, a economia dependente do petróleo foi prejudicada pelos baixos preços do petróleo, o que levou as pessoas a chamá-lo de "Baba Go Slow".

Sua segunda vitória em 2019 ocorreu apesar de seu primeiro mandato ter sido prejudicado pela primeira recessão da Nigéria em uma geração, ataques de militantes a campos de petróleo e repetidas internações hospitalares.

Nascido em 17 de dezembro de 1942, em Daura, no Estado de Katsina, no noroeste do país, Buhari se alistou no exército aos 19 anos. No final, ele chegou ao posto de major-general.

Ele assumiu o poder em 1983 como um governante militar, prometendo revitalizar um país mal administrado. Buhari adotou uma linha dura em tudo, desde as condições exigidas pelo Fundo Monetário Internacional até a indisciplina nas filas de ônibus.

Em 1984, seu governo tentou sequestrar um ex-ministro e crítico que vivia no Reino Unido. O plano fracassou quando os funcionários do aeroporto de Londres abriram a caixa que continha o político sequestrado.

Seu primeiro período no poder foi de curta duração. Ele foi removido depois de apenas 18 meses por outro oficial militar, Ibrahim Babangida.

Buhari passou a maior parte dos 30 anos seguintes em partidos políticos marginais e tentando concorrer à presidência até sua eventual vitória sobre Jonathan em 2015.

(Reportagem de Benjamin Ezeamalu)