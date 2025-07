Escola onde menino autista foi amarrado já havia sido denunciada em 2023

Do UOL, em São Paulo

A escola no Paraná onde um menino autista de 4 anos foi amarrado em uma cadeira já havia sido denunciada por maus-tratos contra crianças em 2023. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

Duas crianças foram vítimas na escola particular Shanduca. Uma delas foi agredida, enquanto a outra também foi amarrada.

Polícia e MP-PR receberam as denúncias, mas ninguém foi punido. O órgão estadual afirmou que, na época, acionou o Conselho Tutelar, que forneceu apoio psicológico às crianças.

Dona e diretora de escola sabia de maus-tratos às crianças, aponta investigação. Em um áudio enviado ao grupo de professores, divulgado pelo Fantástico, Danieli Zimermann fala sobre um dos casos.

Tem a questão que a gente às vezes precisa conter? Precisa, gente. É diferente de deixar ele na secretaria um período, né, ou deixar em outra sala, com outra de vocês, não tem problema nenhum. Mas deixar [nome preservado pelo Fantástico] preso dentro do banheiro até às 15h? Danieli Alexandra Zimermann, diretora da escola Shanduca

A funcionária que prendeu o menino autista na cadeira, na semana passada, foi presa em flagrante. Depois, Sara Maria Erdeman Correia, de 18 anos, foi solta, mas o MP-PR já pediu sua prisão preventiva.

Ela disse ao Conselho Tutelar que amarrou a criança com autorização de Gabriela Fernandes. Apesar de se apresentar aos pais como pedagoga e coordenadora da escola, ela afirmou à polícia que é estagiária na unidade.

Após a repercussão do caso, outros pais foram procurados por funcionários da escola para denunciar maus-tratos. Uma foto mostra outra criança, de 3 anos, com as mãos amarradas enquanto dorme encostada na parede.

Menina de 3 anos aparece amarrada enquanto dorme em uma cadeira na escola Imagem: Reprodução/Redes sociais

Por ele não falar, a gente fica nessa dúvida: desde quando ele estava sofrendo esses maus-tratos, essa tortura? Augusto Ambrozio, pai do menino autista amarrado em cadeira

Danieli Zimermann publica vídeos na internet em que defendia o acolhimento de crianças autistas. Quando a funcionária foi presa, a diretora divulgou uma nota em que disse "abominar com todas as forças" o ocorrido.

Sara foi indiciada por tortura. A defesa dela e da diretora não retornaram aos contatos do Fantástico. Os advogados de Gabriela disseram que ela não se manifestaria publicamente devido a ameaças.