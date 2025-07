Confrontos violentos entre grupos de extrema direita e migrantes em cidade espanhola

Por Ana Cantero

MADRID (Reuters) - Violentos confrontos eclodiram entre grupos de extrema-direita, moradores locais e migrantes norte-africanos em uma cidade no sudeste da Espanha no final de sábado, após um ataque a um idoso por agressores desconhecidos no início da semana.

Cinco pessoas ficaram feridas e uma foi presa durante os distúrbios em Torre-Pacheco, disseram autoridades locais à Reuters, em um dos piores episódios desse tipo no país nas últimas décadas. A cidade estava mais calma neste domingo, mas fontes do governo disseram que mais prisões eram esperadas.

Vídeos postados nas mídias sociais mostraram homens vestidos com roupas com símbolos da extrema direita e migrantes carregando bandeiras marroquinas arremessando objetos uns contra os outros na violência de sábado à noite, que ocorreu após vários dias de agitação de menor intensidade.

As tensões aumentaram entre os residentes locais e os migrantes depois que um homem idoso foi atacado na rua na quarta-feira, causando ferimentos dos quais ele está se recuperando em casa. Os motivos por trás da agressão não são claros e ninguém foi preso.

A representante do governo central na área, Mariola Guevara, disse à TV pública espanhola que o ataque estava sendo investigado.

Ela também denunciou "discurso de ódio" e "incitação à violência", à medida que grupos de extrema-direita se mudaram para a cidade, e disse que mais agentes da Guardia Civil seriam enviados para lidar com a violência.

Quase um terço da população de Torre-Pacheco é de origem estrangeira, de acordo com dados do governo local.

A área ao redor da cidade, localizada na região de Múrcia, também abriga um grande número de migrantes que trabalham como diaristas na agricultura, um dos pilares da economia regional.

Há menos de duas semanas, o governo de Múrcia teve que voltar atrás em uma proposta de compra de moradias para acomodar menores migrantes desacompanhados, pois o Partido Popular (PP), conservador e no poder, foi ameaçado pelo Vox, de extrema direita, cujo apoio o PP precisa para aprovar leis.

Em 2000, violentos protestos anti-imigração eclodiram na cidade de El Ejido, em Almeria, no sul da Espanha, depois que três cidadãos espanhóis foram mortos por imigrantes marroquinos.

(Reportagem de Ana Cantero)