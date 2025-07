Com anistia há 'paz para a economia', diz Bolsonaro sobre tarifa de Trump

Jair Bolsonaro (PL) defendeu a anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de Janeiro para barrar aumento das tarifas impostas por Donald Trump a produtos brasileiros. Em publicação nas redes sociais neste domingo, o ex-presidente afirmou que não se alegra com as taxas, mas que com a anistia nasce a "paz para a economia".

O que aconteceu

Bolsonaro diz que carta de Trump tem a ver com "valores e liberdade". "A carta do presidente Donald Trump tem muito mais, ou quase tudo, a ver com valores e liberdade, do que com economia", escreveu no Instagram.

Ex-presidente diz que não se alegra com as tarifas. "Não me alegra ver sanções pessoais, ou familiares, a quem quer que seja. Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%."

Anistia como chave para estabilidade. Bolsonaro defendeu que a harmonia entre os Poderes pode trazer perdão político e efeitos positivos diretos sobre a economia. "O tempo urge, as sanções entram em vigor no dia 1° de agosto. A solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os Poderes nasce o perdão entre irmãos e, com a anistia também a paz para a economia."

O que Trump disse em carta

Presidente dos Estados Unidos anunciou tarifa sobre produtos brasileiros. Donald Trump anunciou a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos brasileiros. As taxas entrarão em vigor no dia 1º de agosto.

Em carta, Trump citou decisões da Justiça brasileira contra Bolsonaro. "A maneira como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve terminar IMEDIATAMENTE!", escreveu.

Lula disse que Brasil é país soberano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil é um país soberano que não aceita "interferência ou tutela" de quem quer que seja, e ressaltou que ninguém está acima da lei.

Alckmin afirmou hoje que decreto da lei da reciprocidade será publicado nesta semana. O vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que o decreto que vai regulamentar a lei da reciprocidade econômica será publicado nesta semana, até terça-feira. Lei permitirá que o Brasil taxe de volta os países que impuserem tarifas prejudiciais à economia nacional.