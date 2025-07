China diz que sucessão de Dalai Lama é um "espinho" nas relações com a Índia

NOVA DHÉLI (Reuters) - A sucessão do líder espiritual tibetano Dalai Lama é um espinho nas relações entre a China e a Índia, disse a embaixada chinesa em Nova Délhi neste domingo, enquanto o ministro das Relações Exteriores da Índia se prepara para visitar a China pela primeira vez desde os confrontos mortais na fronteira em 2020.

Antes das comemorações de seu 90º aniversário neste mês, com a presença de ministros indianos seniores, o chefe budista tibetano irritou a China novamente ao dizer que não tinha nenhum papel em sua sucessão.

Os tibetanos acreditam que a alma de qualquer monge budista idoso reencarna após a morte, mas a China diz que a sucessão do Dalai Lama também terá que ser aprovada por seus líderes.

O Dalai Lama vive no exílio na Índia desde 1959, após um levante fracassado contra o domínio chinês no Tibete, e os especialistas indianos em relações exteriores dizem que sua presença dá a Nova Délhi uma vantagem sobre a China. A Índia também abriga cerca de 70.000 tibetanos e um governo tibetano no exílio.

Yu Jing, porta-voz da embaixada chinesa, disse no aplicativo de rede social X que algumas pessoas das comunidades estratégicas e acadêmicas da Índia fizeram "comentários inadequados" sobre a reencarnação do Dalai Lama.

Yu não citou o nome de ninguém, mas nos últimos dias, analistas de assuntos estratégicos indianos e um ministro do governo apoiaram os comentários do Dalai Lama sobre sua sucessão.

"Como profissionais de relações exteriores, vocês devem estar totalmente cientes da sensibilidade das questões relacionadas a Xizang", disse Yu, usando o nome chinês para o Tibete.

"A reencarnação e a sucessão do Dalai Lama são inerentemente um assunto interno da China", disse ele.

"A questão relacionada a Xizang é um espinho nas relações entre a China e a Índia e se tornou um fardo para a Índia. Jogar a 'carta de Xizang' definitivamente acabará sendo um tiro no pé".

O Ministro de Assuntos Parlamentares e Minoritários da Índia, Kiren Rijiju, que se sentou ao lado do Dalai Lama durante as comemorações de seu aniversário há uma semana, disse que, como budista praticante, ele acredita que somente o guru espiritual e seu gabinete têm autoridade para decidir sobre sua reencarnação.

O Ministério das Relações Exteriores da Índia disse em 4 de julho, dois dias antes do aniversário do Dalai Lama, que Nova Délhi não toma nenhuma posição ou se pronuncia sobre assuntos relacionados a crenças e práticas de fé e religião.

(Reportagem de Krishna N. Das)