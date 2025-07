12 casos em 2 meses: casal é preso suspeito de abortos clandestinos no AM

Um casal foi preso em flagrante pela PC-AM (Polícia Civil do Amazonas) na quinta-feira, suspeito de operar um esquema de abortos clandestinos em Manaus. Segundo a investigação, os suspeitos cobravam até R$ 1.600 por procedimento e teriam intermediado ao menos 12 casos nos últimos dois meses, por meio de anúncios em plataformas de comércio eletrônico.

O que aconteceu

Casal é suspeito de promover os serviços clandestinos em sites e redes sociais. A "consultoria" para aborto era divulgada virtualmente e, em alguns casos, oferecida presencialmente. Segundo a PC-AM, o casal também vendia pílulas abortivas.

Investigação começou após denúncias. O delegado Cícero Túlio declarou no site oficial da Polícia Civil que as investigações começaram a partir de denúncias na unidade policial. Elas informaram sobre "um grupo criminoso operando um esquema de abortos clandestinos, além de tráfico de pílulas abortivas". De acordo com ele, o monitoramento começou há cerca de uma semana.

Prisões em flagrante. Daiane dos Santos Vicente da Silva, 33, foi abordada nas imediações do 1º Distrito Integrado de Polícia. Com ela, os agentes encontraram diversas pílulas abortivas. Na residência do casal, os policiais encontraram Adailton Cruz de Souza, 35, que também participava do esquema, segundo a PC-AM.

Acusações e desdobramentos

Outros envolvidos. Uma terceira mulher foi indiciada por realizar um aborto com o apoio do casal, na quarta-feira passada.

Investigação em andamento. "As investigações continuam a fim de identificar outros possíveis suspeitos de integrar o esquema criminoso", afirmou o delegado.

Múltiplas acusações. A dupla responderá por aborto com consentimento da gestante, tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de produtos terapêuticos.

À disposição da Justiça. O casal deve passar por audiência de custódia e permanecerá preso preventivamente.