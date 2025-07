'Cagueta', 'mia igual gatinho': rivais de Marcola expõem racha no PCC

Os depoimentos do julgamento que levou à condenação de Roberto Soriano, ex-chefe do PCC, no mês passado pela morte do agente penitenciário Alex Belarmino expõem o racha entre aliados de Marcola, líder da organização criminosa, e desafetos do criminoso. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

Soriano, conhecido como "Tiriça", e Abel Pacheco, o "Vida Loka", debocharam do líder do PCC durante as audiências. "Marcola é um 'cagueta'. Nós excluímos Marcola do mundo do crime. O crime de São Paulo não merecia passar por essa vergonha", afirma Vida Loka em uma das gravações.

Ele se refere a um áudio de Marcola, gravado em junho de 2022 na Penitenciária Federal de Porto Velho (RO). Na conversa com um agente penitenciário, o chefe do PCC diz que Tiriça é um psicopata e indica que o ex-aliado matou Alex Belarmino. O Ministério Público Federal usou a gravação durante o julgamento.

Apesar da fala de Vida Loka, ele, Tiriça e outra liderança conhecida como "Andinho" foram excluídos do PCC. Os três tentaram expulsar Marcola da facção, mas a decisão não prevaleceu, segundo o colunista do UOL Josmar Jozino.

Em uma das audiências, Abel Pacheco critica a suposta proximidade entre Marcola e agentes de segurança. "Quando se trata de dar o 'papo reto para a polícia, ele mia igual a um gatinho", ironizou. O líder do PCC aparece em uma das gravações obtidas pelo Fantástico dizendo que o diretor de um presídio o considerava um filho.

Tiriça também criticou o antigo aliado. "Então o psicopata sou eu? Essa é a verdadeira personalidade de Marcola. Está ao lado da polícia para prejudicar os outros. Eu não sou inimigo do PCC, sou inimigo de Marcola", afirma.

Eu amo o PCC, dou minha vida pelo PCC. Está na alma, está aqui dentro Vida Loka, durante julgamento de Tiriça

Condenação

A Justiça Federal condenou Roberto Soriano a 44 anos e oito meses de prisão pelo assassinato do agente penitenciário federal Alex Belarmino de Souza. O servidor foi morto a tiros em setembro de 2016 na cidade de Cascavel, no Paraná.

A vítima sofreu uma emboscada a caminho do trabalho. Belarmino foi baleado 23 vezes. Ele era de Brasília e tinha ido ao Paraná para dar um curso de tiro na Penitenciária Federal de Catanduvas. Ele deixou dois filhos.

O júri de Tiriça durou oito dias. Ele prestou depoimento durante horas e alegou não ser o mandante do assassinato do agente penitenciário federal. O advogado do réu, Cláudio Dalledone, disse que iria recorrer da sentença.

A Justiça Federal há havia acatado a denúncia contra 15 acusados de envolvimento na execução de Belarmino. Seis réus foram condenados em dezembro de 2021, outros três foram condenados em 3 agosto de 2022 e mais três réus em 21 de setembro de 2023.