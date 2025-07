Bob Geldof e Brian May marcam o 40º aniversário do Live Aid em um musical em Londres

Por Hanna Rantala

LONDRES (Reuters) - Os músicos que se apresentaram no Live Aid, o concerto transatlântico que arrecadou milhões para o alívio da fome na Etiópia, reuniram-se em Londres neste domingo para marcar o 40º aniversário do evento, participando de uma apresentação especial do musical "Just For One Day".

Entre as estrelas reunidas no Shaftesbury Theatre estavam os organizadores do Live Aid, Bob Geldof e Midge Ure, o guitarrista do Queen, Brian May, o músico Nik Kershaw e a atriz Vanessa Williams.

Neste dia, em 1985, alguns dos maiores nomes da música se reuniram para o show beneficente internacional televisionado, realizado simultaneamente no Estádio de Wembley, em Londres, e no Estádio John F. Kennedy, na Filadélfia.

Estima-se que 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo assistiram ao Live Aid por meio de transmissões ao vivo via satélite. O evento arrecadou cerca de US$100 milhões e gerou eventos semelhantes em todo o mundo durante décadas.

O roqueiro e ativista irlandês Geldof disse à Reuters que o Live Aid ainda é importante porque mostrou o poder da ação colaborativa.

"E hoje, na era da morte da gentileza, que (o presidente dos Estados Unidos Donald) Trump, (o vice presidente J.D.) Vance e (Elon) Musk inauguraram, provavelmente ressoa ainda mais forte", disse Geldof.

Os músicos assistiram a uma apresentação de "Just For One Day: The Live Aid Musical", um musical de bastidores que apresenta canções dos participantes do domingo, bem como de Bob Dylan, David Bowie, Madonna, Elton John e Paul McCartney.

O musical, que esteve em cartaz no Old Vic de Londres em 2024, foi transferido para o Shaftesbury Theatre no West End de Londres em maio.

Ele foi produzido com a permissão do Band Aid Charitable Trust, que recebe 10% da venda de todos os ingressos.

"Na época, fiquei muito emocionado. Até mesmo pensar nisso agora me deixa emocionado", disse May à Reuters, referindo-se ao Live Aid em 1985.

A apresentação do Queen naquele dia no Estádio de Wembley é amplamente considerada como um show marcante na história do rock.

"Nunca houve um dia como aquele em minha vida", disse May.

(Reportagem de Hanna Rantala, reportagem adicional de Andy Bruce)