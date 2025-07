Autoridades defendem ações de Trump após imigrante morrer em operação nos EUA

Autoridades federais defenderam neste domingo a campanha crescente do presidente Donald Trump para deportar imigrantes ilegais nos Estados Unidos, incluindo uma batida em uma fazenda na Califórnia que deixou um trabalhador morto, e disseram que o governo apelaria de uma decisão para suspender algumas de suas táticas mais agressivas.

Trump prometeu deportar milhões de pessoas que estão ilegalmente no país e realizou batidas em locais de trabalho, incluindo fazendas que foram amplamente isentas de fiscalização durante seu primeiro mandato. O governo enfrentou dezenas de processos judiciais em todo o país por suas táticas.

A chefe do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, e o czar de fronteira de Trump, Tom Homan, disseram neste domingo que o governo recorreria da decisão de um juiz federal na sexta-feira que impediu o governo de deter imigrantes com base apenas em perfis raciais e negando às pessoas detidas o direito de falar com um advogado.

Em entrevistas à Fox News e à NBC, Noem criticou o juiz, nomeado pelo ex-presidente democrata Joe Biden, e negou que o governo tenha usado as táticas descritas na ação judicial.

"Vamos recorrer e vamos ganhar", disse ela em uma entrevista no "Fox News Sunday"

Homan disse no programa "State of the Union" da CNN que as características físicas podem ser um fator entre vários que estabeleceriam uma suspeita razoável de que uma pessoa não tem status legal de imigração, permitindo que os policiais federais parem alguém.

Durante uma batida caótica e os protestos resultantes na quinta-feira em dois locais de uma fazenda de cannabis no sul da Califórnia, 319 pessoas que estavam ilegalmente nos EUA foram detidas e os agentes federais encontraram 14 menores migrantes, disse Noem no programa "Meet the Press" da NBC News.

Os trabalhadores foram feridos durante a batida e um deles, identificado como Jaime Alanis, morreu em decorrência dos ferimentos, de acordo com a United Farm Workers.

Homan disse à CNN que a morte do trabalhador rural foi trágica, mas que os agentes do Immigration and Customs Enforcement estavam fazendo seu trabalho e executando mandados de busca criminal.

"É sempre lamentável quando há mortes", disse ele.

O senador norte-americano Alex Padilla disse na CNN que os agentes federais estão usando perfil racial para prender pessoas. Padilla, democrata da Califórnia e filho de imigrantes mexicanos, foi retirado à força de uma coletiva de imprensa de Noem em Los Angeles em junho e algemado depois de tentar fazer uma pergunta.

Padilla disse que havia conversado com a UFW sobre o trabalhador rural que morreu na batida do ICE. Ele disse que uma cota de detenções acentuada imposta pelo governo Trump no final de maio levou a uma fiscalização mais agressiva e perigosa.

"Isso está fazendo com que o ICE se torne mais agressivo, mais cruel, mais extremo, e esses são os resultados", disse Padilla. "São pessoas morrendo."