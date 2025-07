Irmão de aluna trans da Unesp que sumiu diz que namorado era 'aproveitador'

O irmão da estudante desaparecida há um mês em Ilha Solteira (SP) confirmou que a família do namorado da jovem não aceitava o relacionamento. Segundo ele, Marcos Yuri Amorim, preso sob suspeita de assassinar Carmen de Oliveira Alves, era um "aproveitador".

O que aconteceu

Lucas Oliveira Alves, irmão da vítima, disse ao UOL que Carmen e Yuri tinham um relacionamento "escondido". De acordo com ele, o casal se conhecia "desde criança" e "as pessoas próximas sabiam que tinham um relacionamento", apesar de não saírem juntos em público.

Era uma coisa muito discreta, os amigos nunca conviveram com a Carmen e o Yuri no mesmo lugar (...) Era algo muito assim, só os dois, era tudo muito escondido, para a família [dele] não descobrir.

Lucas Oliveira Alves, ao UOL

Família de Yuri era contra o relacionamento por Carmen ser uma mulher transexual, segundo Lucas. "A família dele sempre foi contra o namoro dele com a minha irmã, por ela ser trans. A mãe dele é super-preconceituosa e já foi na frente de casa dar um 'bafão' uma vez", contou.

Relatos de Lucas vão ao encontro da investigação policial. Segundo a polícia, o crime foi motivado pela pressão de Carmen para Marcos assumir o namoro. Por não querer tornar o relacionamento público, o suspeito teria assassinado a namorada em 12 de junho, exatamente no Dia dos Namorados.

Família de Carmen também não tinha relação com Yuri. Segundo Lucas, apesar de o casal às vezes dormir na casa da família, eles não tinham contato.

Carmen 'carregava o namorado nas costas'

Lucas afirmou que Yuri era um "aproveitador". "Na faculdade ela fazia os trabalhos pra ele, ela cozinhava e chamava ele pra dormir em casa, pra comer, pra sair, enfim, ela meio que carregava ele nas costas. (...) Então, isso é mais um traço da personalidade dele que comprova que ele é um aproveitador, porque é um cara que só queria saber de coisas pro seu próprio benefício", afirmou.

Além de Yuri, o policial militar ambiental da reserva, Roberto Carlos de Oliveira, também foi preso por suspeita de participação no crime. Conforme a investigação, os dois homens mantinham um suposto caso amoroso.

Ao UOL, a defesa de Roberto Carlos disse que ele é inocente e que provará que ele "não cometeu os crimes dos quais é acusado". A reportagem também procurou a defesa de Marcos Yuri, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado caso tenha resposta.

Família quer justiça 'para ficar em paz'

O pai de Carmen, Gerson, disse que precisa saber do paradeiro da filha para poder ficar em paz. "Precisamos do corpo, ou de onde que ela esteja, para a gente ficar em paz", disse ele nas redes sociais.

Que punam as pessoas que fizeram essa brutalidade com ela.

Gerson, pai de Carmen

Unesp divulgou nota em solidariedade e afirmou que a comunidade escolar está "profundamente abalada". Universidade afirmou que tem colaborado com as investigações e repudiou "toda forma de violência".

Principal suspeito do crime também é aluno de zootecnia da Unesp. Nas redes sociais, estudantes pediram a expulsão de Marcos Yuri, mas a universidade não se manifestou.

Entenda o caso

A Polícia Civil de São Paulo prendeu Yuri e Roberto pelo desaparecimento de Carmen. Apesar de o corpo da jovem de 25 anos ainda não ter sido encontrado, o caso é investigado como feminicídio.

Além da pressão para assumir o namoro, a vítima teria descoberto supostas práticas ilícitas do namorado. Segundo o delegado, Carmen montou um "dossiê" contra Marcos, que continha elementos de supostos crimes praticados por ele, como furtos, por exemplo. Este teria sido outro motivador para o crime.

Para executar o crime, Marcos recebeu suporte do policial Roberto Carlos, com quem também mantinha um relacionamento. A polícia afirma que o militar era "comparsa" de Marcos e que o agente "sustentava e bancava os gastos" dele.

Suspeitos negam participação no desaparecimento de Carmen. Ainda, segundo a polícia, os dois já foram ouvidos e se declararam inocentes.

Vítima segue desaparecida

Carmen Oliveira está desaparecida desde 12 de junho. Ela foi vista com vida pela última vez naquela data, após deixar o campus de Ilha Solteira da Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), onde ela cursava zootecnia.

No dia em que sumiu, Carmen foi até a Unesp para realizar uma prova. Ela deixou o campus em uma bicicleta elétrica de cor preta. No decorrer da investigação, a polícia analisou câmeras de segurança da região e as imagens mostraram quando a jovem entra na casa de Yuri, mas não sai do local.

Yuri mora em um assentamento em Ilha Solteira, cidade localizada a 674 km de São Paulo. Para auxiliar na investigação, a Justiça autorizou a quebra do sigilo telefônico da estudante e dos dois suspeitos. De acordo com a polícia, os dados do aparelho celular da vítima indicam que ela não saiu da cidade.

Corpo de Carmen ainda não foi encontrado. Polícia, porém, afirma que a jovem foi morta e seu corpo ocultado por Yuri e Roberto. Os investigadores fazem buscas nas proximidades da residência do suspeito com a ajuda de drones e cães farejadores.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.