Você sabe de onde veio o termo cê-cê? É tudo culpa da publicidade

As pessoas simplesmente aprendem desde pequenas que cê-cê (CC) significa cheiro ruim, mas mal sabem que a sigla, na verdade, foi inventada para uma propaganda de um sabonete no Reino Unido na década de 1930 e que, posteriormente, foi trazida para o mercado brasileiro.

Na década de 1930, a Lifebuoy, uma marca da Unilever, criou uma campanha publicitária para falar dos benefícios do uso do sabonete. Além da limpeza de germes, a marca, fundada no século 19, no Reino Unido, queria trazer outro conceito para o público: a prevenção ao mau cheiro corporal.

Nas propagandas da época, a companhia passou a chamar o mau cheiro corporal de B.O. (Bad/Body Odor, que pode ser traduzido como cheiro corporal ou mau cheiro).

Propaganda do sabonete da Lifebuoy; marca se refere à cheiro corporal como b.o. (body odor) Imagem: Reprodução

No anúncio acima, a mulher no trem pergunta se tudo bem para o homem ao lado se ela abrir a janela, pois está cheio. No entanto, no quadrinho é dito o que ela realmente pensava:

"Pena que ele não saiba que ele é o culpado pelo mau cheiro".

Logo abaixo, a peça conta com a frase "Lifebuoy interrompe o cheiro corporal".

Propaganda da Lifebuoy com o termo CC (cheiro corporal); empresa de sabonete criou expressão para vender sabonetes Imagem: Reprodução

No Brasil, a marca traduziu B.O. para C.C. (cheiro corporal), que posteriormente se tornaria o cê-cê. O termo começou a ser utilizado em campanhas publicitárias na década de 1940, muitas vezes falando do odor das axilas.

"Ninguém está a salvo do 'C.C.', produzido pela transpiração normal depositada nos poros. Não arrisque seu prestígio! Use Lifebuoy. Só Lifebuoy contém o elemento antisséptico especial que remove completamente os resíduos transpiratórios — e de fato evita o 'C.C.'

O termo cê-cê é encontrado em dicionários brasileiros e virou uma forma coloquial de ser referir ao mau cheiro do corpo. Na língua inglesa, ocorreu o mesmo. O termo "b.o." foi incorporado no Oxford English Dictionary em 1933.

A Lifebuoy não tem mais produtos no mercado brasileiro. Segundo a empresa, ela está presente em mais de 100 países, como Canadá, Reino Unido, Grécia, Arábia Saudita, África do Sul, Vietnã, entre outros.