Corpo de menina que morreu em cânion no RS será velado hoje em Curitiba

O corpo de Bianca Bernardon Zanella, de 11 anos, que morreu após cair de um cânion em Cambará do Sul (RS) na quinta-feira, será velado hoje na Capela Vaticano, no bairro Bom Retiro, em Curitiba.

O que aconteceu

Corpo chegou à capital paranaense na manhã de hoje. O traslado foi feito pelo governo do estado, em um avião da Casa Militar.

Família de Bianca está em Curitiba desde a noite de ontem. Eles viajaram em outra aeronave, também cedida pelo governo do Paraná.

Data e local do velório foram confirmados ao UOL pela advogada da família. Carolina Nadaline, porém, não informou o horário da cerimônia.

Corpo será cremado. Na sequência do velório, o corpo deve ser levado para Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, onde será feita a cremação.

Advogada pede fim de julgamentos e manifestações capacitistas

Nadaline apelou por respeito ao "luto profundo" e "sofrimento imensurável" dos pais. Segundo a advogada, o momento "pede afastamento de julgamentos apressados e presença solidária diante da mais absoluta dor que uma mãe e um pai podem vivenciar".

Manifesto meu mais absoluto repúdio às manifestações capacitistas, cruéis e desinformadas de pessoas que não conhecem os fatos, não conheciam Bianca, nem seus pais, nem sua história, e que, mesmo assim, se lançam a julgamentos e linchamentos públicos de uma família já devastada.

Carolina Nadaline, em nota ao UOL

O UOL questionou a advogada sobre o andamento das investigações, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.

Menina foi encontrada morta após 10 horas de buscas

Criança caiu do cânion Fortaleza por volta das 13h40 de ontem. Natural de Curitiba, Bianca tinha TEA (Transtorno do Espectro Autista), e estava no local acompanhada pelos pais e por dois irmãos mais novos. Ela teria corrido inesperadamente até a borda do penhasco e caiu de uma altura de 70 metros.

Quatro horas depois, o corpo dela foi localizado com a ajuda de um drone com câmera térmica. Aeronaves também sobrevoaram a área para tentar encontrá-la. Por volta das 23h, os bombeiros desceram de rapel e retornaram com ela até o platô, contou a corporação. A morte foi constatada pelo SAMU na sequência.

O presidente Lula disse que o caso o "comoveu muito". "Expresso minha profunda solidariedade aos seus pais e familiares, e desejo que Deus lhes traga a consolação neste momento de dor", escreveu.

Parque Nacional da Serra Geral recebe visitantes que buscam contato com a natureza. As trilhas do Mirante do Fortaleza, da Pedra do Segredo e da Borda dos Cânions são os locais mais procurados.