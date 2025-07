UE afirma que ainda quer acordo comercial com EUA, mas defenderá seus interesses

(Reuters) - A União Europeia está pronta para retaliar para salvaguardar seus interesses se os Estados Unidos continuarem a impor uma ameaça de tarifa de 30% sobre os produtos europeus a partir de 1º de agosto, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, neste sábado.

No entanto, von der Leyen, chefe do executivo da UE que lida com a política comercial dos 27 países membros da UE, disse que também estava pronta para continuar trabalhando para chegar a um acordo até 1º de agosto.

"Poucas economias no mundo se equiparam ao nível de abertura e adesão da União Europeia a práticas comerciais justas", disse ela em resposta às novas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste sábado, escalando uma guerra comercial que a Europa esperava evitar.

"Tomaremos todas as medidas necessárias para salvaguardar os interesses da UE, incluindo a adoção de contramedidas proporcionais, se necessário", disse ela sobre possíveis tarifas retaliatórias sobre os produtos dos EUA que entram na Europa.

As capitais europeias rapidamente apoiaram essa posição.

"Como parte da unidade europeia, cabe mais do que nunca à Comissão afirmar a determinação da União em defender os interesses europeus de forma resoluta", disse o presidente francês, Emmanuel Macron, no X.

A ministra da Economia da Alemanha, Katherina Reiche, pediu em uma declaração um "resultado pragmático para as negociações".

"As tarifas atingiriam duramente as empresas exportadoras europeias. Ao mesmo tempo, elas também teriam um forte impacto sobre a economia e os consumidores do outro lado do Atlântico", disse ela.

O Ministério da Economia da Espanha apoiou novas negociações, mas acrescentou que a Espanha e outros países da UE estavam prontos para tomar "contramedidas proporcionais, se necessário".

Trump tem se insurgido periodicamente contra a União Europeia, dizendo em fevereiro que ela foi "formada para ferrar os Estados Unidos" e perguntando por que a Europa exporta tantos carros, mas compra tão poucos carros americanos em troca.

Sua maior queixa é o déficit comercial de mercadorias dos EUA com a UE, que em 2024 chegou a US$235 bilhões, de acordo com dados do U.S. Census Bureau.

A UE tem apontado repetidamente para o superávit dos EUA em serviços, argumentando que ele, em parte, reequilibra a balança.

Combinando bens, serviços e investimentos, a UE e os Estados Unidos são, de longe, os maiores parceiros comerciais um do outro.

A Câmara de Comércio Americana para a UE disse em março que a disputa comercial poderia comprometer US$9,5 trilhões em negócios na relação comercial mais importante do mundo.

"A Europa não deve se deixar intimidar por isso, mas deve buscar sobriamente uma solução na mesa de negociações em termos iguais", disse Dirk Jandura, presidente da associação de exportadores alemães BGA, acrescentando que as últimas ameaças eram uma parte "bem ensaiada" de sua estratégia de negociação.

Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING, disse que a ação de Trump sugeria que meses de negociações permaneciam em um impasse e que as coisas estavam se aproximando de um momento decisivo para a relação comercial transatlântica.

"A UE agora terá que decidir se vai ceder ou jogar duro", disse ele. "É difícil tirar conclusões reais neste momento, a não ser que isso trará volatilidade ao mercado e ainda mais incerteza."

Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank, observou que o peso das tarifas dos EUA, se implementadas, seria sentido pelos consumidores americanos.

"A UE deve adotar uma linha dura nas negociações, porque os cálculos do modelo mostram que as tarifas contra a UE têm um efeito negativo mais forte nos EUA do que na zona do euro."

Dito isso, também haveria repercussões claras para a economia da zona do euro, que já está lutando contra um crescimento fraco.

O Banco Central Europeu utilizou uma tarifa de 10% sobre as exportações da UE para os Estados Unidos como base de referência em suas últimas projeções econômicas, que colocam o crescimento da produção na zona do euro em 0,9% este ano, 1,1% no próximo e 1,3% em 2027.

Segundo o relatório, uma tarifa de 20% imposta pelos EUA reduziria o crescimento em 1 ponto percentual no mesmo período e também diminuiria a inflação para 1,8% em 2027, de 2,0% no cenário de referência. O relatório não apresentou sequer uma estimativa para a possibilidade de uma tarifa de 30%.

(Reportagem de Ana Cantero Rios em Madri, Maria Martinez e Christian Kraemer em Berlim, John Revill em Zurique, Francesco Canepa em Frankfurt, Charlotte Van Campenhout em Bruxelas)