Trump anuncia tarifas de 30% para importações de UE e México - Sobretaxas devem começar a vigorar em 1º de agosto, após semanas de negociações com os principais aliados comerciais.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (12/07) novas tarifas de 30% para importações da União Europeia (UE) e do México. As sobretaxas devem começar a vigorar a partir de 1º de agosto, após semanas de negociações com os principais aliados comerciais, nas quais não foi possível chegar a um acordo comercial mais abrangente.

Cartas foram enviadas à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e à presidente do México, Claudia Sheinbaum e foram também postadas pelo presidente americano na sua plataforma Truth Social.

Republicano enviou cartas a 25 nações

Dessa forma, aumenta para 25 a lista de notificações enviadas pelo republicano a seus parceiros comerciais desde a segunda-feira passada, anunciando aumento de tarifas. Sendo que a alta anunciada para o Brasil, que passou de 10% para 50% continua a maior delas.

No texto endereçado à presidente da Comissão Europeia, Trump afirma que a carta demonstra a "força e o compromisso" de seu país em continuar as relações comerciais com o bloco europeu, apesar dos déficits comerciais registrados pelos EUA.

"Tivemos anos para discutir nossa relação comercial com a União Europeia e concluímos que devemos nos afastar desses déficits comerciais persistentes e prolongados, causados por políticas tarifárias e não tarifárias da União Europeia. Nosso relacionamento tem sido, infelizmente, longe de ser recíproco", alega Trump na carta.

Na mensagem à presidente do México, Claudia Sheinbaum, Trump diz que as taxas foram estipuladas para "lidar com a crise nacional do fentanil".

"Os Estados Unidos impôs tarifas ao México para lidar com a crise do fentanil da nossa nação, que é causada, em parte, pela falha do México em deter os cartéis, que são compostos pelas pessoas mais desprezíveis que já caminharam sobre a Terra, de despejar essas drogas em nosso país", diz o texto assinado pelo republicano.

md (Reuters, ots)