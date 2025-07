Trump ameaça revogar cidadania da apresentadora Rosie O'Donnell

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que poderia revogar a cidadania norte-americana da apresentadora de talk show Rosie O'Donnell, depois que ela criticou a forma como seu governo lidou com as agências de previsão do tempo, após as enchentes mortais no Texas.

Esta foi a mais recente investida em uma disputa de anos que os dois travaram nas mídias sociais.

"Devido ao fato de Rosie O'Donnell não ser do interesse de nosso grande país, estou pensando seriamente em tirar sua cidadania", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, invocando uma lógica de deportação que o governo tem usado em tentativas de remover manifestantes nascidos no exterior do país.

"Ela é uma ameaça à humanidade e deve permanecer no maravilhoso país da Irlanda, se eles a quiserem. DEUS ABENÇOE A AMÉRICA!", acrescentou.

De acordo com a legislação dos EUA, um presidente não pode revogar a cidadania de um norte-americano nascido nos Estados Unidos. O'Donnell nasceu no Estado de Nova York.

O'Donnell, um alvo de longa data dos insultos e golpes de Trump, mudou-se para a Irlanda no início deste ano com seu filho de 12 anos após o início do segundo mandato do presidente. Ela disse em um vídeo do TikTok em março que voltaria para os EUA "quando for seguro para todos os cidadãos terem direitos iguais nos Estados Unidos";

O'Donnell respondeu à ameaça de Trump em duas postagens em sua conta no Instagram, dizendo que o presidente dos EUA se opõe a ela porque ela "está em oposição direta a tudo o que ele representa".

O desdém de Trump por O'Donnell remonta a 2006, quando O'Donnell, comediante e apresentadora do programa The View na época, zombou de Trump por ele ter lidado com uma controvérsia relacionada a uma vencedora do concurso Miss EUA, do qual Trump era proprietário.

O último golpe de Trump em O'Donnell parece ter sido em resposta a um vídeo do TikTok que ela postou este mês lamentando as 119 mortes nas enchentes de 4 de julho no Texas e culpando os cortes generalizados de Trump nas agências ambientais e científicas envolvidas na previsão de grandes desastres naturais.

"Que história de horror no Texas", disse O'Donnell no vídeo. "E você sabe, quando o presidente destrói todos os sistemas de alerta precoce e a capacidade de previsão de intempéries do governo, esses são os resultados que começaremos a ver diariamente."

O governo Trump, bem como as autoridades locais e estaduais, têm enfrentado questionamentos crescentes sobre se mais poderia ter sido feito para proteger e alertar os residentes antes das enchentes no Texas, que ocorreram com velocidade surpreendente nas primeiras horas da madrugada do feriado do Dia da Independência dos EUA em 4 de julho e mataram pelo menos 120 pessoas, incluindo dezenas de crianças.

Na sexta-feira, Trump visitou o Texas e defendeu a resposta do governo ao desastre, dizendo que suas agências "fizeram um trabalho incrível, dadas as circunstâncias".

(Reportagem de Joey Roulette)