Tarifaço de Trump escancara racha entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio

Do UOL, em São Paulo, e colunista do UOL, em Brasília

A decisão de Donald Trump de sobretaxar em 50% os produtos brasileiros escancarou um racha no bolsonarismo entre dois potenciais presidenciáveis da direita em 2026: o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O que aconteceu

Tarcísio se colocou como negociador do tarifaço de Trump. O governador viajou a Brasília para almoçar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e, no dia seguinte, reuniu-se com o chefe da embaixada dos EUA.

Minutos após publicação do governador sobre reunião, Eduardo postou nas redes sociais. Sem citar Tarcísio, disse que qualquer tentativa de acordo com os EUA que não inclua a anistia dos acusados pelo 8 de Janeiro seria "um acordo Caracu".

Horas depois, Paulo Figueiredo se manifestou sobre a atuação de Tarcísio no tarifaço. Ex-comentarista da Jovem Pan, o aliado de Eduardo nos EUA disse que Tarcísio "atrapalha sem nem saber". Além disso, afirmou que o governador não tem acesso ao "mundo MAGA" —sigla dos apoiadores de Trump nos EUA— e é visto "como um aliado da China".

Figueiredo tornou públicas as críticas que aliados do clã Bolsonaro fazem há meses nos bastidores. As reclamações seguem a linha de que ele tentar se posicionar como um candidato do centrão que faz oposição ao presidente Lula (PT).

Para eles, falta apoio à anistia e há silêncio sobre o STF (Supremo Tribunal Federal). As críticas de aliados da família Bolsonaro a Tarcísio se concentram principalmente em dois pontos: ele não defenderia a anistia aos acusados por tentativa de golpe e não enfrentaria o Supremo em seus discursos públicos.

Em ato recente na avenida Paulista, governador de SP não mencionou o Supremo. Aliados da família Bolsonaro viram seu discurso como o de um "presidenciável da direita", usando pautas que dão votos junto aos eleitores de Bolsonaro, como atacar Lula e o PT, mas sem defender o assunto mais importante para Bolsonaro, que é a anistia. A expectativa era de que ele fizesse críticas contundentes ao STF e atacasse o ministro Alexandre de Moraes.

Anistia e 8 de Janeiro na mesa de Trump como moeda de troca. Eduardo e Figueiredo colocam a anistia aos acusados pelo 8 de Janeiro como crucial para a negociação do fim do tarifaço de Trump sobre o Brasil.

Tarcísio e Eduardo disputam vaga da direita em 2026. O governador é o nome que o centrão e parte do PIB apostam para a Presidência. O deputado licenciado, por sua vez, já disse que aceitaria "a missão", caso o pai lhe pedisse. No universo político, é consenso que o escolhido deve ter o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Críticas públicas a Tarcísio são raras. Diversas postagens de aliados da família Bolsonaro levam a expressão "direita sem voto", em uma referência velada a ele.

Protagonismo em negociação com Trump

Logo após anúncio de Trump, Eduardo se colocou como articulador de medidas que levaram ao tarifaço. Ele leu uma carta em que afirma: "Nós últimos meses, temos mantido intenso diálogo com autoridades do governo do presidente Trump - sempre com o objetivo de apresentar, com precisão e documentos, a realidade que o Brasil vive hoje. A carta do presidente dos EUA apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade".

Medida de Trump ganhou repercussão negativa em setores produtivos e financeiro. Nas redes sociais, os governistas venceram a discussão, mostram levantamentos sobre o tema.

SP é o principal exportador aos EUA

Aliados afirmam que Tarcísio pode buscar outros caminhos para ajudar mercado paulista. Um deles cita a redução de impostos a setores eventualmente afetados pela aplicação da tarifa dos EUA. "Ele negociar por aqui desautoriza o que é feito por Eduardo lá fora", afirma um aliado do deputado licenciado sobre o governador.

SP é o estado que mais exporta para os EUA. Dados da Amcham mostram que o estado respondeu por 31,2% das exportações do Brasil para os EUA no primeiro trimestre de 2025. O tarifaço atinge a indústria local e pressiona o governador.