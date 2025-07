Swiatek massacra Anisimova (6-0 e 6-0) e conquista Wimbledon pela 1ª vez

A tenista polonesa Iga Swiatek atropelou a americana Amanda Anisimova com parciais de 6-0 e 6-0 neste sábado (12), conquistando assim seu primeiro título em Wimbledon e seu sexto Grand Slam, após vencer o torneio de Roland Garros quatro vezes e o US Open uma vez.

Nenhuma jogadora havia vencido Wimbledon com um duplo 6-0 desde que a britânica Dorothea Douglass Chambers se sagrou campeã com esse placar em 1911.

A polonesa, de 24 anos, atualmente a quarta colocada no ranking mundial, dominou do início ao fim a adversária, que não conseguiu vencer nenhum game e teve seu saque quebrado seis vezes.

"É surreal. Eu nem sonhava com isso. Para mim, era algo muito distante. Já me sinto uma jogadora experiente depois de vencer outros Grand Slams, mas nunca imaginei que venceria este", disse a polonesa durante a entrega do troféu.

"Este ano eu realmente curti muito e sinto que melhorei meu nível aqui", acrescentou.

- Desespero de Anisimova -

Anisimova, que completará 24 anos no dia 31 de agosto e atualmente é a número 12 do mundo, havia surpreendido ao derrotar nas semifinais a bielorrussa Aryna Sabalenka, a melhor do ranking mundial, mas neste sábado pareceu desconectada da partida o tempo todo.

A jovem americana, filha de pais russos, com uma expressão séria, balançava a cabeça em desespero ao ver que nada funcionava para ela.

Anisimova, com apenas três títulos na carreira e que se afastou do tênis entre maio de 2023 e janeiro de 2024, devido ao estresse das competições e as lesões, em nenhum momento gerou dificuldades para Swiatek.

Desconsolada, Anisimova deixou a quadra brevemente após a derrota retumbante, antes de retornar para a cerimônia de premiação.

Durante a entrega dos troféus, Anisimova não conseguiu evitar as lágrimas ao parabenizar sua adversária, com a voz embargada de emoção.

"Você é uma jogadora incrível, e isso ficou evidente hoje. Você é uma verdadeira inspiração para mim", disse a americana, se dirigindo a Swiatek.

"Tive duas semanas incríveis, embora me faltasse energia hoje e gostaria de ter jogado melhor. Vou continuar trabalhando e espero voltar aqui um dia", concluiu Anisimova, enquanto sua mãe, Olga, também chorava nas tribunas.

O pai da tenista, Konstantin, faleceu em agosto de 2019 devido a um ataque cardíaco.

- Swiatek subirá ao 3º lugar do ranking -

Swiatek, a primeira polonesa na era Open (que começou em 1968) a vencer Wimbledon, tanto na categoria masculina quanto na feminina, tem a garantia de subir para o terceiro lugar no ranking da WTA no início da próxima semana.

A polonesa é a nona campeã diferente nas últimas nove edições do torneio.

Desde que a americana Serena Williams venceu pela sétima e última vez em Wimbledon, em 2016, o torneio londrino tem trocado de vencedora a cada ano.

Nesta edição de Wimbledon, Swiatek perdeu apenas um set, na segunda rodada, contra a americana Caty McNally, atualmente 397ª colocada no ranking mundial.

Entre as semifinais e a final, contra a suíça Belinda Bencic, 35ª colocada no ranking mundial, e a americana Amanda Anisimova, a polonesa perdeu apenas dois games.

--- As dez últimas campeãs de Wimbledon:

2025: Iga Swiatek (POL)

2024: Barbora Krejcikova (CZE)

2023: Marketa Vondrousova (CZE)

2022: Elena Rybakina (CAZ)

2021: Ashleigh Barty (AUS)

2020: torneio cancelado devido à pandemia de covid-19

2019: Simona Halep (ROM)

2018: Angelique Kerber (ALE)

2017: Garbiñe Muguruza (ESP)

2016: Serena Williams (EUA)

2015: Serena Williams (EUA)

--- As jogadoras com mais títulos de Wimbledon na história:

9 títulos: Martina Navratilova (CZE-EUA)

8: Helen Wills (EUA)

7: Dorothea Lambert Chambers (GBR), Steffi Graf (ALE), Serena Williams (EUA)

6: Blanche Hillyard (GBR), Suzanne Lenglen (FRA), Billie Jean King (EUA)

5: Lottie Dod (GBR), Charlotte Sterry (GBR), Venus Williams (EUA)

4: Louise Brough (EUA)

3: Maureen Connolly (EUA), Maria Esther Bueno (BRA), Margaret Smith Court (AUS), Chris Evert (EUA)

...

1 título: Iga Swiatek (POL)

