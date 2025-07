Russo Lavrov encontra norte-coreano Kim e destaca laços de "irmandade invencível"

SEUL (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, encontrou-se com o líder norte-coreano Kim Jong Un na cidade costeira de Wonsan neste sábado, onde descreveu as relações entre as duas nações como "uma irmandade de luta invencível", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

O ministério citou Lavrov dizendo que a visita representou a continuação do "diálogo estratégico" entre os dois lados, inaugurado pela visita do presidente russo, Vladimir Putin, à Coreia do Norte no ano passado.

Em uma mensagem transmitida por Lavrov, Putin disse que esperava contatos mais diretos no futuro, informou a agência de notícias TASS.

Lavrov, segundo o ministério, também agradeceu à Coreia do Norte pelas tropas enviadas à Rússia.

As relações entre os dois países se aprofundaram durante o conflito na Ucrânia. Milhares de tropas norte-coreanas foram enviadas durante a campanha de meses de duração para expulsar as forças ucranianas da região russa de Kursk, enquanto Pyongyang também forneceu munições à Rússia.

Lavrov também se reuniu com seu homólogo norte-coreano, Choe Son Hui, informou a TASS.

Lavrov chegou a Wonsan na sexta-feira, vindo de Kuala Lumpur, capital da Malásia, após a reunião dos ministros das Relações Exteriores da ASEAN.

Sede de um resort à beira-mar recém-inaugurado, Wonsan também é conhecida por suas instalações navais e de mísseis.

A visita de Lavrov é a mais recente reunião de alto nível entre os dois países, que aprimoram sua cooperação estratégica e agora incluem um pacto de defesa mútua.

"Trocamos opiniões sobre a situação em torno da crise ucraniana... Nossos amigos coreanos confirmaram seu firme apoio a todos os objetivos da operação militar especial, bem como às ações da liderança e das forças armadas russas", disse Lavrov, segundo a TASS.

Ele também citou seu vice, Andrei Rudenko, dizendo que mais delegações de alto nível visitariam a Coreia do Norte ainda este ano.

O serviço de inteligência sul-coreano disse que a Coreia do Norte pode estar se preparando para enviar mais tropas em julho ou agosto, depois de enviar mais de 10.000 soldados para lutar ao lado da Rússia na guerra contra a Ucrânia.

A Coreia do Norte concordou em enviar 6.000 engenheiros militares e construtores para a reconstrução da região russa de Kursk, onde as forças ucranianas lançaram uma incursão em massa na fronteira há quase um ano.

As agências de notícias russas disseram que, depois da Coreia do Norte, Lavrov deveria viajar para a China para participar da reunião da Organização de Cooperação de Xangai, marcada para segunda e terça-feira.

A TASS disse que o novo resort costeiro de Wonsan poderia impulsionar o turismo russo na Coreia do Norte, citando a retomada dos trens diretos de Moscou para Pyongyang e um projeto para construir uma ponte sobre o rio Tumen, que faz parte da fronteira entre a Coreia do Norte, a China e a Rússia.

(Reportagem de Heekyong Yang, Jack Kim em Seul e Felix Light em Tbilisi; reportagem adicional de Ron Popeski)