Rússia ataca oeste da Ucrânia e Zelensky pede "iniciativas rápidas" de aliados

A Rússia disparou centenas de drones e mísseis contra a Ucrânia durante a madrugada de sábado (12), visando principalmente o oeste do país, informaram autoridades ucranianas no sábado. Duas pessoas morreram em uma cidade perto da fronteira com a Romênia.

Um total de 597 drones e 26 mísseis de cruzeiro foram disparados durante a noite por Moscou, de acordo com Volodymyr Zelensky em comunicado. Mais de 20 mísseis e a grande maioria dos drones foram destruídos pelos sistemas de defesa aérea ucranianos, acrescentou o presidente ucraniano.

A infraestrutura civil, incluindo prédios residenciais, foi danificada, destacou Zelensky, mais uma vez pedindo "iniciativas rápidas" contra a Rússia e maior capacidade defensiva dos aliados da Ucrânia.

As cidades de Lviv, Lutsk e Chernivtsi foram as mais atingidas pelo ataque, segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha.

Ruslan Zaparaniuk, governador da região de Chernivetskyi, relatou duas mortes e 14 feridos na capital regional, localizada a cerca de 40 quilômetros da fronteira com a Romênia.

Vários incêndios ocorreram na cidade, e casas e prédios administrativos foram danificados, informaram autoridades regionais.

Em Lviv, uma grande cidade no oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia, 46 casas, um prédio universitário, um tribunal e cerca de 20 edifícios que abrigam pequenas empresas foram danificados, informou o prefeito Andriy Sadovyi.

Conferência tem resultados positivos

Um total de 8.351 pessoas participaram na quinta e na sexta-feira da 4° Conferência sobre a Reconstrução da Ucrânia, em Roma, na Itália. Entre elas, 15 chefes de Estado e de governo, 40 ministros das Relações Exteriores, quase 2.000 representantes empresariais, 40 organizações internacionais e 1.000 representantes da sociedade civil e de governos locais.

Iniciativas significativas foram tomadas durante esses dois dias. Os participantes concordaram em criar um fundo europeu especial para a recuperação da Ucrânia, com um capital inicial de € 220 milhões, que deverá atingir € 500 milhões até 2026 e, eventualmente, € 10 bilhões.

Além disso, foram assinados 200 acordos entre empresas e governos europeus, especialmente nas áreas de defesa, apoio à exportação, saúde e reintegração de pessoas deslocadas, com um valor total de aproximadamente € 10 bilhões. Um memorando de entendimento também foi assinado entre a União Europeia e as seguradoras para facilitar o investimento na Ucrânia, oferecendo proteção contra riscos de guerra.

(RFI e Reuters)