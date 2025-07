'Quentinho na medida': conjunto com calça, blusa e quimono sai por R$ 100

Em dias frios, nada melhor do que apostar em um conjunto quentinho e confortável. Se você está em busca de peças que ofereçam isso, o Guia de Compras UOL encontrou uma opção com blusa, calça e quimono que promete conforto e custa menos de R$ 100.

O conjunto registra até o momento mais de mil compras na Shopee. Segundo a loja vendedora, as peças estão disponíveis em diversas cores (como azul, preto, rosa, cinza e verde) e tamanhos. Confira os detalhes sobre as peças, o que diz quem as comprou e pontos de atenção.

O que diz o fabricante

Feito em lanzinha macia

Peças incluídas: regata básica, quimono, calça e camiseta extra

Pode ser usado junto ou separado

Disponível do P ao GG

Recomendado lavagem à mão ou à máquina em ciclo suave

Não usar alvejante para preservar a cor e o tecido

O que diz quem comprou

O conjunto recebeu dos consumidores nota média de 4,7 (do total de 5). Ele é elogiado pela qualidade do tecido e conforto que oferece.

Qualidade muito boa mesmo, bem macio o tecido, quentinho na medida, amei demais, certeza comprarei outras cores, a cor areia também é linda. Obrigada ao vendedor que enviou muito rápido e chegou bem antes do prazo Any Mendonça.

Chegou rápido, malha muito gostosa e confortável para viajar. Amei a cor, é até mais bonita pessoalmente Camila Cunha

É lindo, bem feito, cor conforme o anúncio, material bom. Veste muito bem, visto P, pedi o tamanho exato e ficou ótimo Reijany Moura

Pontos de atenção

No entanto, alguns compradores avaliaram que no corpo o tecido ficou um pouco transparente.

Gostei muito, porém é transparente, chegou rápido. Vou comprar outras cores, vale a pena pelo preço Sonia Maria

Tecido bem fino, fica meio que transparente, mas a modelagem ficou ótima , Cris

O conjunto fica lindo no corpo, tecido fino, se esticar muiot, fica levemente transparente. Tecido muito confortável e modela bem. Parte ruim que a costura não é muito boa Bell Moura

