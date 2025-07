Steve Bannon: quem é aliado de Trump que apoia taxas dos EUA contra Brasil

Steve Bannon, 71, ícone do populismo de direita e ex-estrategista de Donald Trump, disse ao UOL que se o Brasil extinguir os processos judiciais pelos quais Bolsonaro é réu, o governo de Donald Trump retiraria as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros.

O expoente do movimento MAGA ("Make America Great Again") também declarou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está aborrecido com o processo contra Jair Bolsonaro e deve impor sanções ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Figura influente no círculo próximo de Jair Bolsonaro

Bannon é um ideólogo da nova direita radical populista e foi o principal estrategista de Trump. Ele assessorou o magnata republicano durante parte de seu primeiro mandato (2017-2021).

Ele já afirmou que Bolsonaro é um "grande herói". "Bolsonaro é um grande herói para todos nós", disse em entrevista à BBC em 2022. Considerado um mentor para a família Bolsonaro, Bannon enxerga o Brasil como parte fundamental de um movimento populista de direita global e comparou Jair Bolsonaro ao conservador e autoritário primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán.

"Ele [Jair Bolsonaro] está no nível de Viktor Orbán como alguém que defende a soberania e construiu um movimento popular de bases. Ele tem evangélicos, ele tem pessoas da classe trabalhadora. Se você olhar para o bolsonarismo do Brasil, é muito parecido com o movimento Maga", afirmou.

Ex-conselheiro de Trump se aproximou da família Bolsonaro antes da campanha eleitoral de 2018. Desde então, se tornou entusiasta da família. Foi o sucesso das redes sociais de Bolsonaro que chamou atenção de Bannon. Eles chegaram a compartilhar informações sobre como aprimorar a participação em redes sociais de seus candidatos

Steve Bannon e Olavo de Carvalho participaram do jantar com Bolsonaro Imagem: ALAN SANTOS / PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA / AFP

Bannon, inclusive, chegou a jantar com Bolsonaro e o guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho, em 2019. Encontro ocorreu na residência oficial do embaixador do Brasil, em Washington. Na saída do encontro, Steve Bannon disse ter ficado "incrivelmente impressionado" com a equipe de Bolsonaro e classificou a reunião como ótimo ponto de partida para a turnê na capital e a visita oficial ao presidente norte-americano.

Trumpismo e bolsonarismo são movimentos democráticos, defende Bannon. "Se você olhar para o fluxo desde a crise financeira de 2008, não há absolutamente nenhuma dúvida de que a direita nacionalista populista não é apenas ascendente, que nós ganhamos muito mais do que perdemos, e fizemos algumas mudanças bastante significativas, seja (com) Trump nos Estados Unidos, (com) Brexit (no Reino Unido) e Bolsonaro no Brasil", ressaltou Bannon à BBC.

Ex-braço direito de Trump também tem fascínio por Lula. Bannon contou que estudou o atual presidente do Brasil por "muitos e muitos anos". Também afirmou que Lula é parte da rede política "que o Partido Comunista Chinês corrompeu em todo o mundo".

Eu sou fascinado pelo Lula. Sou atraído por grandes personalidades. Eu estudei Lula por muitos, muitos anos, e, particularmente, no início dos anos 2000, antes do colapso financeiro global de 2008, ele teve um tremendo sucesso financeiro [no governo]. Talvez as pessoas no Brasil não entendam, mas o carisma dele, de Eduardo, do presidente Bolsonaro, é algo que você não vê na política americana.

Steve Bannon, à BBC em 2022

Bannon nasceu em família de democratas

O presidente dos EUA, Donald Trump, conversa com o estrategista-chefe Steve Bannon durante a cerimônia de posse de funcionários seniores na Casa Branca, em Washington, EUA, em 22 de janeiro de 2017 Imagem: Carlos Barria/Reuters

Bannon nasceu em uma família de democratas católicos irlandeses, na Virgínia, em novembro de 1953. Ele passou a se interessar por política após servir oito anos na Marinha. Em 1977, se tornou um republicano em resposta à forma como o presidente Jimmy Carter (1977-1981) lidou com o conflito com o Irã.

Bannon trabalhou como executivo no banco Goldman Sachs e produziu filmes de Hollywood antes de mergulhar na política. Em 2008, ele achava o governo republicano de George H.W. Bush um "desastre" e disse, na época, estar impressionado com o tipo de populismo empregado pela então governadora do Alasca, Sarah Palin, escolhida como companheira de chapa de John McCain na corrida presidencial republicana de 2008.

Assumiu direção de site de direita. Ao mergulhar na política, Bennon conheceu Andrew Breitbart, um empreendedor de mídia conservador que queria criar um site que desafiasse o que ele via como "uma mídia tradicional dominada pelos liberais". Breitbart morreu em 2012 e Bannon assumiu a direção do Breitbart News. Na época, o site se posicionou como veículo para americanos de direita desiludidos com os políticos tradicionais.

Na campanha eleitoral dos EUA em 2016, o site demonstrou forte apoio a Donald Trump. Democratas acusavam Bannon e seu veículo de comunicação de se aliarem a nacionalistas supremacistas brancos.

Dias depois de eleito, Trump o nomeou como estrategista-chefe da Casa Branca. Sua influência era tão grande que uma manchete da revista Time dizia: "Steve Bannon é o segundo homem mais poderoso do mundo?"

Bannon passou apenas alguns meses no cargo no governo Trump. Ele deixou o cargo em agosto de 2017, após meses de supostas disputas de poder com o genro e conselheiro sênior de Trump, Jared Kushner, bem como outros conselheiros de alto escalão do republicano. Apesar disso, ele continua sendo uma figura muito influente na extrema direita do Partido Republicano.

Gesto nazista, prisão e condenação por desvio de dinheiro

Bannon gerou polêmica ao fazer um gesto considerado nazista durante uma convenção ultraconservadora perto de Washington, em fevereiro deste ano. Ele nega ter feito o gesto nazista e afirma que se tratou de um cumprimento à plateia.

"A única forma de eles ganharem é que nós recuemos, e nós não vamos recuar, não vamos nos render, não vamos desistir. Lutem! Lutem! Lutem!", disse ao final do discurso, estendendo o braço direito para frente com a palma da mão voltada para baixo. O gesto foi interpretado por alguns como a saudação que Adolf Hitler e outros fascistas europeus faziam no século XX.

Estrategista político ficou preso por quatro meses e foi solto em 2024. Em outubro de 2022, Bannon foi condenado a quatro meses de prisão por se recusar a cooperar com a investigação parlamentar sobre o ataque ao Capitólio - sede do Congresso - em 6 de janeiro de 2021 por centenas de apoiadores de Trump. Bannon recorreu da sentença e só em julho de 2024 a Justiça determinou que ele ingressasse em uma prisão.

Ele cumprir sua sentença em julho de 2025 se autodenominou um "prisioneiro político". O ex-assessor de Trump cumpriu a pena e foi solto no final de outubro de 2024, em meio à campanha para as últimas eleições presidenciais.

Steve Bannon em audiência no Tribunal Criminal de Nova York, em Manhattan, em 11 de fevereiro de 2025 Imagem: Steven Hirsch/AFP

Em fevereiro de 2025, ele foi condenado por desviar doações privadas. Bannon declarou-se culpado de desvio de fundos para a construção do muro na fronteira com o México, evitou a pena de prisão e foi condenado a três anos em liberdade condicional. Ao ser questionado pelo juiz se reconhecia ter participado de um "esquema" para "fraudar mais de dez pessoas e obter fundos por meio de promessas falsas e fraudulentas" em 2019, o ex-assessor de Trump disse que "sim".

Estrategista político foi acusado de desviar parte dos fundos para seu próprio benefício. Bannon se tornou réu em setembro de 2022 por fraude financeira, que, segundo os promotores, somava US$ 15 milhões (cerca de R$78 milhões na cotação da época). Naquele ano, ele se declarou inocente e alegou ter sido vítima de uma "falsa acusação".

Caso faz referência a um site, "We build the wall" ("Nós construímos o muro", em tradução livre), lançado em 2019. A Justiça americana acredita ter sido criado por Bannon para arrecadar fundos de indivíduos para financiar a construção de um muro para conter a imigração irregular na fronteira sul dos Estados Unidos. O muro foi uma promessa de campanha de Trump.

Bannon hoje não tem cargo político, apesar de ser influente na órbita trumpista. Desde 2019, ele comanda o podcast "The War Room".