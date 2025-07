Putin pede que Irã faça acordo nuclear de 'enriquecimento zero', diz site

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ao presidente dos EUA, Donald Trump, e a autoridades iranianas que o Irã deve assinar um acordo nuclear que o proíba de enriquecer urânio. A informação é do site Axios.

O que aconteceu

Rússia defendia publicamente o direito do Irã de produzir urânio enriquecido. A portas fechadas, porém, segundo o site, Putin admite que o aliado deveria se comprometer com o "enriquecimento zero". O processamento do metal daria a Teerã a possibilidade de fabricar bombas nucleares.

Opinião do russo mudou depois do conflito contra Israel. Putin já teria conversado com autoridades iranianas e israelenses sobre o tema.

Posição russa desagrada os iranianos

O Irã apoia a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Teerã, inclusive, forneceu drones e mísseis ao país amigo.

No conflito de 12 dias entre Irã e Israel, posição russa teria desapontado os iranianos. Teerã teria ficado decepcionada com a falta de apoio significativo de Moscou. A ajuda do aliado não foi além de declarações à imprensa.

Russos se colocaram à disposição para remover urânio enriquecido do Irã. Moscou disse ainda que forneceria ao aliado o metal necessário para a produção de energia nuclear, conforme fontes.

Irã rejeita proposta

Complexo da Usina Nuclear de Fordow, no Irã, em 20 de junho (à esquerda), antes do ataque dos EUA, e em 22 de junho, após ataque. Análise das duas imagens em comparação com registros anteriores, de 2009, revelam que americanos atingiram dutos de ventilação Imagem: MAXAR TECHNOLOGIES/via REUTERS

Teerã insiste no avanço de seu programa nuclear, disse uma autoridade europeia ao Axios. O país nega a intenção de produzir bombas atômicas, mas não fornece informações claras sobre suas usinas.

Conversas entre EUA e Irã para chegar a um acordo sobre o tema não devem acontecer tão cedo. Também de acordo com o site, a ideia era que uma reunião fosse realizada nos próximos dias, em Oslo, na Noruega.

Não está claro se ataques israelenses e norte-americanos danificaram instalação nucleares iranianas. Teerã afirma que suas usinas se mantém intactas, já os EUA dizem que as estruturas sofreram danos significativos.