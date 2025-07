Presidente e vice provocam Tarcísio por 'chapeuzinho' MAGA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva provocou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), que responsabilizou a gestão petista pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar as importações brasileiras em 50%.

Em entrevista concedida à TV Record, nesta quinta-feira, 10, Lula lembrou que Tarcísio publicou vídeo usando um boné com o slogan trumpista "Make America Great Again", quando o americano tomou posse, em janeiro. "Grande dia", declarou o governador de São Paulo na época.

"Agora, eu vou te contar uma coisa: os loucos que governaram esse país não voltam mais", disse o presidente, se referindo ao seu antecessor no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL). "O senhor Tarcísio não vai tentar esconder o chapeuzinho do Trump, não. Pode ficar mostrando para a gente saber quem você é. Está cheio de lobo em pele de carneiro", declarou Lula na entrevista.

Procurado pelo Estadão, o Palácio dos Bandeirantes não havia se posicionado até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), por sua vez, afirmou ontem que o governador colocou o boné com a frase da campanha do presidente dos Estados Unidos e comanda o Estado que vai ser mais afetado pelo tarifaço imposto ao Brasil.

"O que ele (Tarcísio) fez foi colocar o boné do Trump e, na realidade, a maior vítima das tarifas é a economia paulista", disse Alckmin em entrevista à rádio CBN. O vice-presidente citou como exemplos a Embraer e os setores de siderurgia, metalurgia, suco de laranja, carnes e cafés.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.