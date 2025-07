CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse neste sábado que tem certeza de que um acordo pode ser alcançado com os Estados Unidos antes que as tarifas de 30% anunciadas pelo presidente Donald Trump entrem em vigor em 1º de agosto.

Falando durante um evento no Estado mexicano de Sonora, Sheinbaum acrescentou que a soberania do México não é negociável.

(Reportagem de Cassandra Garrison)