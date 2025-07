Polícia de Londres prende mais de 40 apoiadores de grupo banido pró-palestino

LONDRES (Reuters) - A força policial de Londres afirmou neste sábado que os policiais prenderam 41 pessoas que expressaram apoio ao grupo banido Palestine Action em um protesto em frente ao parlamento.

Os legisladores britânicos proibiram o grupo de acordo com a legislação antiterrorismo no início deste mês, depois que alguns de seus membros invadiram uma base da Força Aérea Real e danificaram aviões em protesto contra o apoio da Grã-Bretanha a Israel.

"Os policiais efetuaram 41 prisões daqueles que demonstrarem apoio a uma organização proibida. Uma pessoa foi presa por agressão comum", disse a Polícia Metropolitana de Londres em um comunicado nas mídias sociais sobre a manifestação.

Após um protesto semelhante em Londres na semana passada, a polícia prendeu 29 pessoas.

A polícia também efetuou prisões em uma manifestação de apoio à Palestine Action em Manchester. Outros protestos ocorreram em Cardiff e na Irlanda do Norte.

Antes das prisões de sábado em Londres, cerca de 50 manifestantes haviam se reunido com cartazes dizendo "Eu me oponho ao genocídio. Eu apoio a Palestine Action" perto de uma estátua do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, do lado de fora do parlamento britânico.

O Tribunal Internacional de Justiça em Haia está ouvindo um caso apresentado pela África do Sul acusando Israel de genocídio contra os palestinos no conflito em Gaza, que começou depois que o grupo militante palestino Hamas atacou Israel em 7 de outubro de 2023. Israel negou repetidamente ter cometido abusos.

A decisão do governo britânico de classificar o Palestine Action como um grupo terrorista o coloca na mesma categoria do Hamas, da Al-Qaeda e do ISIS. A filiação a esse grupo agora acarreta uma sentença de prisão de até 14 anos.

Os oponentes da proibição afirmam que o uso de leis antiterrorismo é inadequado contra um grupo voltado para a desobediência civil.

A Palestine Action geralmente tem como alvo empresas israelenses e ligadas a Israel na Grã-Bretanha, como a empresa de defesa Elbit Systems, muitas vezes pintando com tinta vermelha, bloqueando entradas ou danificando equipamentos.

Em uma apelação judicial sem sucesso contra a proibição, um advogado do Palestine Action disse que a proibição do governo foi a primeira vez que a Grã-Bretanha proibiu um grupo que realizava esse tipo de ação direta.

(Reportagem de Isabel Infantes, com reportagem adicional de Temilade Adelaja em Manchester)