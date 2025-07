Homem morre nos EUA por bactéria que causou a 'Grande Peste' na Idade Média

Um morador do Arizona, nos Estados Unidos, morreu em razão da peste pneumônica, uma das doenças que pode ser contraída através da bactéria Yersinia pestis.

O que aconteceu

Paciente procurou o hospital e morreu no mesmo dia. O Flagstaff Medical Center disse que o homem foi a óbito mesmo após um tratamento inicial apropriado e as tentativas de ressuscitá-lo.

Testes rápidos indicaram que o homem foi infectado pela bactéria, que provoca infecção pulmonar grave. Resultados de outros exames confirmaram a causa do óbito. Detalhes do caso, incluindo a data da morte, não foram divulgados. "Por respeito à família, nenhuma informação adicional sobre o falecimento será divulgada", informou Patrice Horstman, presidente do Conselho de Supervisores do Condado de Cocorino, onde a vítima morava.

A bactéria Yersinia pestis é capaz de transmitir as três formas mais comuns de peste: a pneumônica, bubônica e septicêmica. A "Grande Peste", provocada pela bactéria, foi uma das pandemias mais letais da história e matou milhões de pessoas na Europa durante a Idade Média.

Desde 2007, o Condado de Cocorino não registrava mortes pela doença. No último caso, a vítima faleceu após entrar em contato com um animal morto que estava infectado pela peste.

Apesar do caso, as autoridades locais disseram que o risco de exposição à peste é pequeno. A manifestação em humanos é baixa, segundo o CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA. O órgão informa no seu site que a peste é rara, mas ocorre geralmente em regiões do oeste do país, como o caso do Arizona, onde costuma circular entre roedores selvagens e outros animais. Em média, sete casos de peste humana são relatados anualmente nos EUA.

Infecção, sintomas e tratamento

Seres humanos podem contrair a bactéria através da picada da pulga de um roedor infectado ou por manusear um animal com a doença. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e pneumonia com rápida evolução —incluindo falta de ar, dor no peito e tosse. É possível que o infectado também tenha episódio de inchaço nos linfonodos em regiões como virilha e axilas. Os sinais costumam aparecer entre um a oito dias após o contato com a bactéria.

É possível tratar a doença com uso de antibióticos, mas é necessário que o tratamento seja feito rapidamente.

Para evitar a exposição à peste, as autoridades norte-americanas recomendam não entrar em contato com animais selvagens, mesmo que eles estejam mortos. Uso de repelente e calças longas é indicado, especialmente em áreas com natureza, para prevenir a picada de pulgas infectadas. Também é indicada a remoção de arbustos, lixo e madeiras próximos de casas para evitar a infestações de roedores.