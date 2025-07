Novas ameaças de Trump reacendem temores de investidores sobre comércio e prazos

Por Lewis Krauskopf e Suzanne McGee

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) - Os investidores globais receberam um duro lembrete dos riscos relacionados às tarifas comerciais e à negociação do presidente dos EUA, Donald Trump, neste sábado, depois que ele ameaçou impor novas tarifas sobre seus maiores parceiros comerciais na Europa e no México.

Trump disse em publicações nas mídias sociais no sábado que imporia uma tarifa de 30% sobre as importações do México e da União Europeia a partir de 1º de agosto.

O anúncio foi feito após semanas de negociações com os principais aliados comerciais dos EUA, que não conseguiram chegar a um acordo comercial mais abrangente, e em uma semana marcada pelo aumento das tensões comerciais depois que Trump anunciou novas tarifas para vários outros países, incluindo Japão, Coreia do Sul, Canadá e Brasil, bem como uma tarifa de 50% sobre o cobre.

A União Europeia é o maior parceiro comercial e de investimentos dos Estados Unidos e esperava chegar a um acordo comercial abrangente com os EUA para o bloco de 27 países.

Três autoridades da UE disseram à Reuters no sábado que a ameaça de tarifa de 30% de Trump é uma tática de negociação.

Michael Brown, estrategista sênior de mercado da Pepperstone em Londres, disse que parece ser uma estratégia de "escalar para desescalar" de Trump, com o objetivo de fazer com que os parceiros comerciais negociem e obtenham concessões.

A UE vinha enfrentando a ameaça de tarifas americanas de 50% sobre suas exportações de aço e alumínio, 25% sobre carros e peças automotivas e 10% sobre a maioria dos outros produtos. Os EUA também estavam estudando novas tarifas sobre produtos farmacêuticos e semicondutores.

Brown disse que o risco é que a União Europeia não aceite bem as novas tarifas e anuncie contramedidas que aumentem as tensões comerciais para os níveis do início de abril, quando os mercados foram afetados pelas tarifas iniciais do Dia da Libertação de Trump.

"Dependendo do que acontecer nas próximas 24 horas ou mais, imagino que o movimento imediato seja negativo para o euro, negativo para os ativos da zona do euro. Depois, à medida que as cabeças mais calmas prevalecerem, voltaremos ao fato de que se trata apenas de uma jogada de negociação", disse ele.

Apesar de algumas oscilações modestas nesta semana, o índice de referência S&P 500 terminou em queda de apenas 0,3% na semana e não muito longe dos níveis recordes.

As ações europeias sofreram um leve golpe na sexta-feira, enquanto os mercados aguardavam a carta prometida sobre as tarifas.

O México tem mais a perder, já que os Estados Unidos são seu maior mercado de exportação e a economia já está sentindo o impacto da incerteza sobre o comércio.

As ações dos EUA se recuperaram depois de despencarem em abril, após o anúncio de Trump, no "Dia da Liberação", de tarifas globais abrangentes. Trump havia pausado muitas dessas tarifas elevadas, mas emitiu novas cobranças esta semana com data de 1º de agosto para entrarem em vigor.

Karl Schamotta, estrategista-chefe de mercado da empresa de pagamentos Corpay, em Toronto, disse que o fluxo de anúncios de tarifas pode reacender as preocupações do mercado.

"Em breve, ficará claro que a agenda protecionista de Trump não foi devidamente descontada nas moedas, nos preços dos ativos ou nas medidas de volatilidade."

"Um momento de capitulação está chegando, nos mercados financeiros ou na própria Casa Branca", disse Schamotta.

Embora os mercados estejam menos sensíveis às manchetes do que há alguns meses, "precisaremos de alguns desenvolvimentos comerciais positivos até o prazo de 1º de agosto da Casa Branca para manter os ganhos recentes do mercado acionário", disse Scott Chronert, estrategista do Citi, em uma nota na sexta-feira.

A tarifa média ponderada atual nos EUA é de cerca de 16%, acima dos 2,5% registrados no início do ano, disseram os economistas do UBS na sexta-feira. A taxa subiria para cerca de 18%, incluindo as tarifas dos países anunciadas nas cartas desta semana, disse o UBS em uma nota.