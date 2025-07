Motociclista rola sobre carro, cai em pé e sai andando após acidente em SP

Um motociclista viralizou ao protagonizar uma cena que parece tirada de um filme de ação durante um acidente na Grande São Paulo. Após ser atingido por um carro em Mogi das Cruzes, ele rolou sobre o veículo, caiu em pé e saiu andando até a calçada, escapando de ferimentos graves.

O que aconteceu

A colisão entre a moto e o carro aconteceu na noite da última terça-feira, 8 de julho, no cruzamento das ruas Antônio Cândido Vieira e Coronel Cardoso de Siqueira, no bairro Mogilar, em Mogi das Cruzes. O motociclista Marco Antônio Silva de Oliveira, de 26 anos, voltava para casa, na Vila Caputera, após sair para comprar um lanche, quando foi atingido pelo carro.

Segundo Oliveira, o motorista atravessou a via sem respeitar a preferência. O sinal havia acabado de abrir quando ele avançou normalmente. O motorista do carro, no entanto, teria entrado na via sem observar o tráfego, distraído com um pedestre que atravessava a rua.

Com o impacto, ele foi arremessado sobre o capô do carro, rolou pelo veículo, deslizou pela lateral e caiu em pé na faixa de pedestre, saindo mancando até a calçada. A sequência foi registrada por uma câmera de segurança de uma clínica veterinária localizada no cruzamento dos logradouros.

Acidentes no cruzamento são "relativamente comuns". Ao UOL, o médico veterinário Jefferson Renan de Araújo Leite, proprietário da clínica Bicho Exótico responsável pelas imagens, contou já ter flagrado outros acidentes no mesmo trecho, envolvendo principalmente motos. "Há um semáforo a cerca de 30 metros do cruzamento, mas o pessoal é complicado. O que vemos é muita imprudência", relatou.

Apesar da cena chocante, Oliveira sofreu apenas uma lesão no nervo da perna direita e não teve fraturas. Ele buscou atendimento médico no mesmo dia e liberado. Já a motocicleta precisou ser levada para o conserto. O motorista do carro se comprometeu a arcar com os custos da manutenção da moto.

O motociclista faz entregas e transporte por aplicativo. Oliveira trabalha em uma padaria da cidade e faz entregas e transporte por aplicativo com a motocicleta. Apesar de ter protagonizado uma cena digna de dublê de filmes de ação, ele está temporariamente fora das ruas até que a moto fique pronta.