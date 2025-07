Michelle Bolsonaro cita tarifas de Trump e pede para Lula 'abaixar armas'

Do UOL, em São Paulo

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) leu uma carta hoje endereçada ao presidente Lula (PT) em que pede que o petista "abaixe as armas" e sugere que ele aceite as condições impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para retirar a taxação de 50% dos produtos brasileiros exportados ao país norte-americano.

O que aconteceu

Esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que Lula é alinhado a movimentos terroristas. "Chegou a hora de abaixar as armas. Você precisa deixar o seu desejo de vingança de lado. Você precisa parar de se juntar a movimentos terroristas e ditadores", declarou, durante evento do PL Mulher em Rio Branco (AC).

Michelle disse que o presidente precisa parar de se guiar por "ideologias doentias". "É preciso governar para obter o que é melhor para o povo e para o Brasil. Chega de ódio e irresponsabilidade. [...] O Brasil não precisa de discursos cheios de raiva", afirmou.

Ex-primeira-dama reforçou a narrativa bolsonarista que responsabiliza o presidente brasileiro pelo "tarifaço" dos EUA. "Lula, você precisa parar de transferir a responsabilidade dos seus atos, apontando culpados para desviar a atenção das pessoas. É tempo de assumir os erros, se arrepender, pensar no povo e tentar salvar o que ainda é possível salvar", diz, em outro momento da carta.

Tarifaço de Trump

O presidente Donald Trump anunciou na quarta-feira a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos brasileiros. As taxas entrarão em vigor no dia 1º de agosto.

No anúncio, o republicano escreveu que Bolsonaro sofre uma "caça às bruxas". "Esse julgamento [sobre a tentativa de golpe de Estado] não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente!", argumentou Trump. Ele também citou uma suposta desigualdade na relação comercial com o Brasil.

No entanto, relatório publicado ontem pela Amcham Brasil revela que o superávit comercial dos EUA em relação ao Brasil alcançou US$ 1,7 bilhão. Isso representa um aumento de aproximadamente 500% em comparação com o mesmo período de 2024.

Tarifaço anunciado por Trump virou disputa de narrativa entre apoiadores e opositores de Lula. Em entrevista ao Jornal da Record na quinta-feira, o presidente brasileiro disse que Bolsonaro deveria assumir a responsabilidade pelas taxas. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que o petista contribuiu para a crise, mas que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, é o principal culpado.