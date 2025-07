Letícia Casado: Círculo próximo a Bolsonaro está incomodado com Tarcísio

A falta de apoio explícito à anistia de Jair Bolsonaro e de críticas ao Supremo Tribunal Federal por parte do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem provocado reclamações do círculo próximo ao ex-presidente, disse a colunista do UOL Letícia Casado ao UOL News deste sábado (12). Tarcísio é um dos principais cotados para concorrer às eleições de 2026 com Bolsonaro inelegível.

Nesta sexta, o jornalista Paulo Figueiredo, aliado do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), escreveu no X que Tarcísio "atrapalha" após o governador se reunir com o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil como intuito de resolver o tarifaço de 50% promovido por Donald Trump aos produtos brasileiros. Até então, Tarcísio não havia recebido críticas publicas de bolsonaristas, lembra Casado.

Já tem alguns meses que eu tenho percebido em diversas conversas, sempre conversas em off, pessoas muito próximas da família Bolsonaro reclamando muito da postura do Tarcísio. Isso já vinha acontecendo antes. O Tarcísio não pega o microfone para defender a anistia, ele não ataca o Alexandre de Moraes, ele não critica o Supremo.

Nessa semana, quando teve o tarifaço do Trump, a situação explodiu, porque aí o Tarcísio pegou e fez o movimento de ir para Brasília para ser o salvador da pátria, querer resolver a situação. Só que o Eduardo está desde fevereiro morando nos Estados Unidos, se aproximando de pessoas ligadas ao presidente de Trump, se aproximando de congressistas americanos porque o plano do Eduardo é conseguir punir o Alexandre de Moraes.

No meio desse caldo todo, o Eduardo defende a pauta da anistia, que é a pauta principal para a família Bolsonaro, porque para eles está dado que o Jair vai ser condenado e vai ser preso e que, agora, o Eduardo também já não tem mais chance de não ser preso. Então, eles defendem a anistia como primeira pauta de tudo, e o Tarcísio se colocou nessa atuação de vir para Brasília, de tentar negociar, de querer ir para o lado de diplomacia, de economia e também não deu certo.

Acho que foi a primeira vez que vi uma manifestação pública deles na rede, foi o Paulo Figueiredo, também foi denunciado por tentativa de golpe de estado e também mora nos Estados Unidos. Paulo Figueiredo escreveu publicamente, marcou o Tarcísio e criticou o Tarcísio. Esse racha ficou exposto.

De acordo com Casado, diante dos conflitos entre o bolsonarismo e Tarcísio de Freitas, a Faria Lima tem visto no governador do Paraná, Ratinho Júnior, uma possível alternativa para as eleições presidenciais de 2026.

Antes mesmo de Trump anunciar o tarifaço, eu já estava ouvindo que os empresários de São Paulo estavam abrindo mais portas para o Ratinho Jr., que o Ratinho estava conseguindo conversar cada vez mais com o pessoal do PIB, da Faria Lima, que ele estava circulando melhor ali, porque o Ratinho estava sendo visto como uma segunda opção caso o Tarcísio não se viabilize como candidato do Bolsonaro.

