'Facilita a vida': desinfetante promete matar 99,9% de vírus e bactéria

Os desinfetantes são bons aliados na limpeza da casa e se você está em busca de um produto para uma higienização pesada, o Guia de Compras UOL encontrou o Lysoform fragrância de lavanda de 1 litro.

O produto é um dos mais vendidos na Amazon, com mais de mil compras somente no último mês. Quer saber o motivo para esse produto fazer sucesso? Abaixo listamos o que diz a marca e as opiniões de consumidores, além dos pontos de atenção apontados por eles.

O que diz a fabricante

Mata 99,9% dos vírus e bactérias

Pode ser usado em ambientes com crianças e animais domésticos

Embalagem de 1L é prática e pode ser guardada facilmente no armário do banheiro ou despensa

Fragrância de lavanda para uma experiência agradável de limpeza

O que diz quem comprou

O desinfetante registra mais de 3,2 mil avaliações e tem nota média de 4,9 (do total de 5). Ele é muito elogiado pelos consumidores pela praticidade e versatilidade de uso.

O Lysform Lavanda é excelente para a limpeza diária. Uso ele diluído em água para passar um pano úmido em toda a casa e utilizo também para limpeza do xixi da minha pinscher. Tem uma fragrância muito cheirosa Luis Claudio Andrade

O cheiro é mil vezes melhor que o da versão citros e original. A embalagem é boa, a tampa tem um tamanho legal que dá pra usar como dosadora também. Coloquei uma parte em um borrifador e uso para limpar superfícies (...) Danny

O Lysoform facilita a vida de quem tem pressa. Como é um desinfetante de alta potência, nos dias de pressa, eu despejo uma tampa em algumas toalhas de papel, passo primeiro na pia, depois no vaso sanitário e descarto. Aconselho usar luvas, porque em contato com as unhas elas esfarelam Eliane

Pontos de atenção

O cheiro, considerado forte por alguns consumidores, foi um dos principais pontos de atenção destacados por quem comprou o produto.

Cheiro muito forte, como vou passar isso em colchões, tapetes? Tentei usar diluído e mesmo assim o cheiro é muito forte Pablo

Limpa bem, mas faz muita espuma, esse com cheiro Antônio Nunes

Cheiro forte. Para quem prefere Nelson

