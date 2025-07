Departamento dos EUA demite 20 funcionários que investigaram Trump, segundo fontes

WASHINGTON (Reuters) - A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, demitiu na sexta-feira vários outros funcionários do Departamento de Justiça que trabalharam para o Conselheiro Especial Jack Smith nas investigações sobre a retenção de registros confidenciais pelo presidente Donald Trump e sobre os esforços para anular a eleição de 2020, de acordo com cinco pessoas familiarizadas com o assunto.

Cerca de 20 advogados e equipe de apoio que trabalharam na investigação com Smith foram demitidos, de acordo com uma das fontes.

Pelo menos duas das pessoas demitidas eram promotores que trabalharam mais recentemente em outros escritórios de promotores dos EUA na Flórida e na Carolina do Norte, disseram três das fontes à Reuters.

Desde janeiro, o Departamento de Justiça vem demitindo funcionários que trabalharam em assuntos que envolvem Trump ou seus apoiadores, citando os poderes executivos de Trump de acordo com a Constituição dos EUA.

Um porta-voz de Smith não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Quatorze procuradores que trabalhavam na equipe de Smith foram demitidos em 27 de janeiro devido ao trabalho em casos contra Trump, tornando-se alguns dos primeiros funcionários do departamento a serem demitidos.

A liderança do departamento disse a esses procuradores, em cartas de demissão, que não se podia confiar neles para levar adiante a agenda de Trump por causa de seu trabalho na investigação.

Incluindo as pessoas demitidas na sexta-feira, pelo menos 37 pessoas que trabalhavam na equipe de Smith foram demitidas desde que Trump assumiu o cargo em 20 de janeiro.

Nos últimos meses, o Departamento de Justiça também demitiu pessoas que lidaram com casos envolvendo réus que invadiram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, em uma tentativa de impedir que o Congresso certificasse a vitória do presidente Joe Biden nas eleições de 2020.

No final de junho, três promotores, um dos quais havia trabalhado em casos envolvendo os Proud Boys, foram demitidos. No início deste mês, Bondi também demitiu um veterano de carreira do departamento que atuava como porta-voz da Procuradoria dos EUA em Washington.

Smith abriu dois processos criminais contra Trump em 2023, acusando-o de reter ilegalmente documentos de segurança nacional e de conspirar para anular sua derrota nas eleições de 2020. Ambos foram arquivados antes de Trump retornar ao cargo.