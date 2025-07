Câmera com visão noturna e detecção de movimento está por R$ 64

Se você está em busca de uma câmera de vigilância que tenha visão noturna, mas não quer gastar muito, pode se interessar por um modelo que custa menos de R$ 65 na Amazon. O produto registrou mais de 500 compras só no mês passado.

Para instalar basta rosqueá-la como uma lâmpada. Quer saber se essa câmera vale a pena para você? Confira os detalhes do que o fabricante promete e opiniões de quem já comprou.

O que diz o fabricante

Câmera WiFi Full HD 18p

Possui visão noturna

Formato de lâmpada para instalação discreta e iluminação integrada

Detecção de movimento

Áudio bidirecional para maior segurança e interação

O que diz quem comprou

A câmera possui nota média de 4,4 (do total de 5) entre quase mil avaliações. Os consumidores a elogiam principalmente o bom custo-benefício.

Chegou rápido, facílima de instalar, e o app [aplicativo], para configurar, é bem tranquilo também. A resolução é ok, e a interface do app é bem tranquila pra usar Gabriela Just

Fácil de instalar, boas opções de função, tem luz, som, grava se tiver o cartão SD e dá para acessar remotamente, não precisa estar sempre no wi-fi de casa. Comprei para meu irmão monitorar a cachorrinha dele, funciona muito bem e tem o software para usar no computador, além do de celular Lucas Gusmão

Fácil instalação, aplicativo simples e bem prático. A imagem é boa, consigo ouvir o que está sendo falado no ambiente e também consigo me comunicar através dela com os meus filhos. Compraria novamente, com toda certeza Caroline

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores ressaltam que o aplicativo para uso da câmera possui muitas propagandas e não tem capacidade de armazenamento das imagens.

A câmera em si funciona muito bem, o problema é o aplicativo, que começa muito bem, mas à medida que se faz o uso, cada vez que se vai acessar a câmera vem propagandas indigestas. Não lembro de ter lido na hora da compra que tinha esse inconveniente Paulo Duarte Vieira

A câmera em si é boa, porém o aplicativo é péssimo. Tem propaganda para entrar no aplicativo, não grava no cartão de memória, e só grava pagando a nuvem deles. Horrível, não recomendo Lucas L

Produto bom em imagem, porém só dá para ver 4 segundos de gravação mesmo com cartão de memória. Para ver o resto tem que pagar nuvem Brenda Cordeiro

