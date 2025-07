Companhias aéreas preparam ampliação de voos para Belém durante COP-30

As companhias aéreas se preparam para atender a demanda de passageiros para a COP-30, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas que ocorre em Belém em novembro. Mais voos, maior frequência e até criação de novas rotas fazem parte da ampliação da malha aérea, que pode chegar a 230%.

O que aconteceu

Belém espera receber 40 mil visitantes entre 10 a 21 de novembro. Por isso, as principais companhias já estão colocando em prática planos para suprir a demanda.

Gol já lançou rota para Miami em junho. São dois voos diretos por semana, às quintas e domingos, mais um extra às terças durante a COP.

A rota é coberta por aeronaves Boeing 737 Max 8, modelo mais sustentável da frota, para 176 passageiros. Até então a Gol operava apenas uma rota internacional a partir de Belém, com destino a Paramaribo (Suriname).

"Teremos um crescimento de 230% [nos voos] em comparação ao período de baixa temporada. Este voo para Miami é um pontapé inicial para a COP, além do incremento no número de voos e assentos nas rotas que já operamos: Galeão (RJ), Guarulhos (SP), Brasília (DF), Macapá (AP) e Paramaribo, e da inclusão de rotas como Salvador, Fortaleza e Congonhas. É um aumento de quatro vezes o número de voos e assentos no período do evento

Marcos Almeida, gerente de vendas da Gol

Voo para Miami permite conexões com 60 cidades da América do Note. Esses voos são operados pela America Airlines, parceira da Gol. A implantação da rota recebeu subvenção do estado, prevista em lei.

Governo vê investimento de longo prazo. "Consideramos que um dos principais legados da COP será o turismo, e para que ele se torne efetivo, concreto e duradouro temos que ter uma malha aérea mais forte. Em breve, vamos anunciar mais uma rota internacional como parte do projeto estratégico para a COP-30", afirmou o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa.

Bogotá e Galeão

A Latam também prepara uma ampliação de 25% nos voos para a capital paraense. O aumento inclui mais frequências semanais nas rotas Belém-Guarulhos (aumento de 28 para 35) e Belém-Brasília (de 10 para 14). Durante a realização da COP, o número de voos da empresa deve chegar a ser 48% maior em comparação ao mesmo período de 2024.

Rotas especiais vão operar no mês da COP. Durante o evento, a Latam manterá serviços especiais Belém-Galeão (dois voos semanais) e Belém-Bogotá (três). Também haverá reforço nos voos Belém-Fortaleza (de 7 para 12 semanais) e a manutenção de dois voos semanais Belém-Manaus e três Belém-Macapá.

Assim como aconteceu nos anos anteriores, a aviação e a Latam apoiaram a realização da COP, tanto na logística da conferência quanto nos seus debates sobre a descarbonização e as mudanças climáticas.

Maria Elisa Curcio, diretora de Assuntos Corporativos, Regulatórios e Sustentabilidade da Latam Brasil.

A Azul informou que ainda está preparando o planejamento operacional para o evento.

Atenção aos preços

Passagens podem encarecer durante a COP. A exemplo do que ocorreu com a hospedagem, cujos valores das diárias atingiram cifras milionárias, também existe preocupação com o custo do transporte aéreo. A recomendação das próprias empresas é antecipar a aquisição das passagens para garantir as melhores tarifas, que por enquanto se encontram dentro dos valores normais para o período.

Bilhetes ficaram mais caros em COPs anteriores. "Essa questão dos preços muitas vezes é demandada pelo próprio mercado. Nós sabemos que isso aconteceu não só em Belém, mas em outros locais [que receberam a COP], como Baku e Dubai, pois isso depende muito da procura, da demanda", observou o secretário Costa.

Empresas admitem que valores podem variar. "A Gol se preocupa em oferecer um bilhete de forma acessível para todos os públicos, independente da região. Claro que existem algumas questões que envolvem a precificação, como por exemplo a alta temporada, que tende ser um período com tarifas um pouco mais caras, e a questão da oferta e da demanda. Então a recomendação é que o cliente se antecipe ao máximo para adquirir tarifas mais acessíveis", orienta o gerente de vendas da GOL, Marcos Almeida.

Em nota, a Latam informou que os preços das passagens aéreas são "dinâmicos e sazonais". A empresa explicou que eles variam de acordo com diversos fatores, como antecedência da compra, preço do combustível, demanda pela rota, câmbio, data e destino do voo, entre outros.