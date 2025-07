Estrangeiros deverão pagar taxa extra de US$ 250 para tirar visto americano

O custo para tirar o visto americano vai aumentar. Uma nova taxa de US$ 250, chamada de Visa Integrity Fee, foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos e sancionada dentro do pacote orçamentário conhecido como One Big Beautiful Bill. O valor, no entanto, poderá ser reembolsado.

O que aconteceu

Nova taxa aprovada pelo Congresso. A Visa Integrity Fee de US$ 250 foi incluída no pacote fiscal dos EUA e sancionada pelo presidente Donald Trump.

Cobrada no momento da emissão do visto. A taxa será exigida apenas de quem tiver o visto aprovado e for emitir o documento. A cobrança será adicional à taxa já existente e tornará o processo mais caro.

Taxa será aplicada a estrangeiros que solicitarem vistos de não imigrantes. São exemplos os vistos de turismo, intercâmbio e trabalho temporário.

Pode começar a valer a partir de 1º de outubro de 2025. A data é início do ano fiscal americano de 2026.

Taxa não isenta nem reduzida. O texto aprovado prevê que não haverá exceções para isenção ou desconto, independentemente da situação do solicitante.

Processo passará de R$ 2.500

Custo total passará de US$ 450. Atualmente, o visto de turismo (B1/B2) custa US$ 185, mais o valor do formulário (US$ 24). Com a nova taxa de US$ 250, o custo total chegará a US$ 459 (R$ 2.552,91, na cotação atual).

Acréscimo de mais de 130%. O valor final representa um aumento superior a 130% em relação à tarifa atual.

Cobrada uma única vez. A taxa será paga apenas na emissão do visto, e não a cada entrada nos EUA.

Reembolso

Há previsão de reembolso em casos específicos. Estrangeiros que tiverem o visto aprovado, mas não o utilizarem dentro do prazo de validade, poderão solicitar reembolso.

Reembolso possível para quem seguir regras migratórias. Quem entrar nos EUA, cumprir o prazo do visto, não trabalhar sem autorização e sair do país até cinco dias após o vencimento também poderá pedir a devolução.

Procedimento ainda indefinido. O documento aprovado não detalha como será feito o processo de reembolso, nem o prazo para devolução dos valores.