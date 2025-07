Como a PF descobriu 30 kg de drogas em Cadillac importado dos EUA

A Polícia Federal (PF) apreendeu aproximadamente 30 quilos de entorpecentes escondidos no tanque de combustível de um Cadillac importado dos Estados Unidos que chegou ao Porto de Santos nesta sexta-feira, 11. Durante uma inspeção no veículo, com apoio da Receita Federal, a PF encontrou e apreendeu a substância.

Segundo a PF, trata-se de pasta concentrada de THC, substância encontrada nas plantas do gênero Cannabis, origem da maconha, com propriedades psicotrópicas e alucinógenas e que pode causar dependência química nos usuários.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e identificar os responsáveis pelo crime de tráfico internacional de drogas.