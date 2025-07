Catalunha em alerta vermelho por fortes chuvas

As autoridades espanholas declararam alerta vermelho para grande parte da Catalunha, no nordeste do país, neste sábado (12), devido ao risco de chuvas torrenciais, o que levou a operadora Renfe a suspender o tráfego ferroviário em toda a região.

Segundo a agência meteorológica Aemet, 90 milímetros de chuva podem cair em uma hora na tarde deste sábado perto de Barcelona e na província de Tarragona, onde um grande incêndio ocorreu no início da semana.

Essas "chuvas torrenciais", que devem durar até o final da tarde, representam um alto risco de "enchentes", insistiu a Aemet em sua conta no X, instando os moradores a seguirem as "recomendações da Proteção Civil" diante de um "perigo extraordinário".

O alerta da Aemet levou a empresa ferroviária espanhola Renfe a suspender o serviço em toda a região, incluindo trens de alta velocidade regionais e locais.

O objetivo desta medida excepcional é "garantir a segurança de todos os passageiros", afirmou a operadora em comunicado, acrescentando que a retomada do serviço dependerá da evolução das condições meteorológicas.

