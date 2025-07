Beto Vasques: Trump está jogando o mundo nos braços de China e Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está jogando o mundo nos braços de China e Rússia com o "tarifaço", afirmou Beto Vasques, professor da FESPSP, ao UOL News, do Canal UOL.

O que o Trump está fazendo é jogar o mundo nos braços do Xi Jinping. Além de estimular o acordo entre Mercosul e União Europeia, que está há 20 anos demorando. Após a taxação de 50% para o Brasil e de 30% para a União Europeia dois dias depois, o que ele está fazendo é estimular que esse acordo saia.

Botaram a pistola na mão do chipanzé. Cada dia ele dispara para um, é um que tem que abaixar a cabeça para ver se a bala não pega. Anteontem foi o Brasil, ontem o Canadá, hoje a União Europeia e o México.

E assim vai. Isso é o que a gente tem que enfrentar daqui para frente. Essa temporada sombria com um camarada louco psicopata no poder. Enquanto isso, Putin e Xi Jinping sorriem.

Beto Vasques, professor da FESPSP

O governo de Donald Trump anunciou hoje a aplicação de tarifas de 30% contra México e União Europeia. Os europeus negociavam por meses com a Casa Branca um acordo que evitasse as barreiras comerciais.

O professor Beto Vasques afirmou que as ações do mandatário norte-americano acabam fortalecendo novas economias e, a médio e longo prazo, isso vai enfraquecer os Estados Unidos.

Você começa a pensar como o Brasil: será que não vale a pena? Do jeito que o Trump está indo, daqui a pouco a gente vai ver Japão e Coreia entrando na nova roda da seda. E o Brics crescendo e se fortalecendo. Então, no curto prazo, os Estados Unidos são uma potência e quem está sentado na cadeira da Casa Branca tem muita força.

A gente não percebe muito esse efeito, mas no médio e longo prazo, [a postura de Trump vai afetar] não só o consumidor norte-americano, que vai ter seu café da manhã mais caro, custo dos produtos mais caros, mas toda a economia norte-americana. Pode ser um grande problema.

Imagine um empresário exportador com os containers cheios de pescado que estava indo para os Estados Unidos e teve que segurar. Se você fica numa situação dessa, o que você vai pensar daqui para frente? Eu vou pensar em colocar meu produto em qualquer outro lugar, mas não nos Estados Unidos.

Com isso que o Trump está fazendo, em vez de atrair empresas para o solo americano, o que ele vai jogar os outros países a negociarem entre si.

Por isso que eu digo, Brics, Mercosul, União Europeia. Esses arranjos econômicos alternativos vão crescer. Mas Trump sempre volta atrás. Vamos ver como vão variar essas tarifas. Se ele volta a diminuir ou não.

Beto Vasques, professor da FESPSP

