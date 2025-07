Bebê morre no PR após UBS negar consulta, diz irmã; prefeito admite falhas

Do UOL, em São Paulo

Uma bebê de um ano e três meses morreu em Jaguariaíva, no interior do Paraná, após uma UBS (Unidade Básica de Saúde) da cidade negar atendimento, segundo a família.

O que aconteceu

Aylla Eloá foi levada com febre à UBS no final da tarde do último dia 4. "Negaram atendimento. Não mediram a febre, não fizeram triagem, não encaminharam ao hospital, não chamaram ambulância para ela. Disseram que lá não poderia ser feito nada", escreveu a irmã Quézia Vitória, em uma publicação nas redes sociais na quarta-feira.

Bebê sofreu convulsões e foi levada pela família ao Hospital Municipal Carolina Lupion, onde a morte foi confirmada à noite. "Eu não consigo explicar essa dor. Só quem perde alguém que ama por pura negligência sabe o quanto estamos sofrendo", lamentou Quézia.

Prefeito diz que houve falhas. Juca Sloboda (PL) gravou um vídeo ao lado dos pais de Aylla, publicado na quinta-feira, em que confirma erros no atendimento à criança. "A gente veio aqui [...] descobrir o que realmente aconteceu, onde aconteceram falhas, porque tiveram falhas no atendimento, procedimento e acolhimento. Não vamos jamais acobertar o que aconteceu", afirma no vídeo.

Município e Polícia Civil investigam o caso, segundo Sloboda. O prefeito também disse que se reuniu com os profissionais de saúde envolvidos no atendimento à bebê para entender o que aconteceu.

Coordenador de UBS foi substituído após o caso, informou o secretário de Saúde. O prefeito também gravou um vídeo ao lado do secretário e da coordenadora de atenção primária para anunciar mudanças nas unidades, como a padronização do atendimento.

Polícia confirmou que inquérito foi instaurado para investigar a morte. Os pais de Aylla e a funcionária da UBS que teria negado o atendimento já prestaram depoimento.

Família também questiona atestado de óbito emitido pelo hospital. Documento diz que criança sofreu insuficiência respiratória aguda, broncoespasmo grave, asma e pneumonia.

Defesa dos pais da bebê vai pedir exumação do corpo na próxima semana, segundo advogada. "Aylla só esteve em UBS anteriormente para tomar vacinas. Era supersaudável e apresentou febre, por este motivo foi levada à UBS, mas somente isso", disse Sylmara Fraga ao UOL.