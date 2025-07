Bad Bunny atrai milhares de compatriotas para sua histórica série de shows em Porto Rico

Milhares de porto-riquenhos compareceram ao lançamento da residência histórica de Bad Bunny em San Juan na noite de sexta-feira (11), uma série de shows que demonstra o orgulho e a resiliência da ilha, e que na primeira etapa está limitada aos moradores locais.

Vestindo camisetas com a bandeira de Porto Rico ou simplesmente enrolados nela, os fãs lotaram a área ao redor do Coliseu de Porto Rico, em San Juan, antes do show intitulado "No Me Quiero Ir De Aquí".

O álbum homônimo é uma aula de história sobre a música e os ritmos porto-riquenhos, além de um grito de guerra que expõe seu passado e presente coloniais. Também aborda o tema da gentrificação, que privilegia moradias de luxo e turismo em detrimento das necessidades dos próprios porto-riquenhos.

Bad Bunny, de 31 anos, usou sua música como plataforma para ampliar a voz de seus conterrâneos porto-riquenhos, enquanto dominava as paradas com sua mistura de reggaeton e dance-pop.

Agora, Benito Martínez Ocasio ? seu nome verdadeiro ? traz seu enorme sucesso global de volta para casa, em El Choli, como o coliseu com capacidade para mais de 18.000 espectadores é popularmente conhecido.

"É super emocionante", disse Amanda Sánchez, de 30 anos, à AFP.

"Acho que Benito fez algo muito transcendental pela cultura aqui em Porto Rico", acrescentou a criadora de conteúdo.

Os nove primeiros shows são limitados aos residentes porto-riquenhos, uma observação comovente sobre o compromisso de Bad Bunny em fazer música, antes de tudo, para seus compatriotas. É algo "realmente especial para nós", considerou Sánchez.

Porto Rico é um território associado aos Estados Unidos, não um estado. Ainda assim, seus residentes são cidadãos daquele país, mas com direitos limitados. Por exemplo, eles não podem votar nas eleições presidenciais dos EUA e têm apenas um delegado parlamentar sem direito a voto.

Sánchez afirmou que foi comovente "poder sentir que um artista da magnitude de Bad Bunny foi capaz de nos dar, ao povo da ilha, essa primazia".

"E estamos aqui para curtir, dançar e nos divertir muito!", concluiu.

Um telão dominava o exuberante cenário tropical, com galinhas vivas circulando livremente, e exibia fatos sobre a história de Porto Rico com citações atrevidas de políticos.

A multidão explodiu em aplausos quando o telão exibiu a mensagem: "RP é um território não incorporado dos Estados Unidos, mas tem sua própria bandeira, cultura e identidade."

