Escapada a dois: confira hospedagens românticas com banheira para casais

Procurar um lugar para desacelerar, se aquecer a dois e ainda aproveitar uma hospedagem mais afastada virou um plano cada vez mais buscado por casais, especialmente nos meses mais frios. No Brasil, onde algumas regiões costumam ter o inverno mais ameno, uma lareira acesa e uma banheira aquecida com vista para o mato ou para as montanhas são ideais para transformar o fim de semana em uma boa experiência.

Na plataforma Airbnb são diversas casas e chalés equipados com ofurô, lareiras, camas king size e estruturas que se aproveitam lugares em meio à natureza.

Cidades como Itatiaia (MG), Petrópolis (RJ) e Campos do Jordão (SP) concentram esse tipo de acomodação, muitas delas feitas por anfitriões que apostaram em experiências de hospedagem mais intimistas. Selecionamos abaixo dez hospedagens com nota superior a 4,1 (do total de 5), ideais para casais que querem curtir o frio nesta época do ano.

Itatiaia (MG)

Localizado no alto da Maromba, na serra da Mantiqueira, o Chalé Agapanto é acessado por uma trilha curta de 100 metros a partir do ponto de chegada. A hospedagem tem estrutura rústica, mas equipada para oferecer conforto e funcionalidade.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "A acomodação é exatamente como nas fotos: linda, organizada, confortável, com todos os utensílios necessários. Beatriz foi extremamente atenciosa, tirou todas as dúvidas e nos deu diversas dicas. Indicamos e pretendemos retornar muitas outras vezes". (Mariana, maio de 2025).

Campos do Jordão (SP)

A cabana fica a 1.800 metros de altitude e oferece vista panorâmica da cidade, com posição voltada para o nascer e o pôr do sol. A estrutura acomoda até três adultos ou um casal com duas crianças, sendo voltada para quem busca descanso e isolamento em meio à paisagem.

Nota no Airbnb: 4,93

Palavra do hóspede: "Tive uma estadia maravilhosa! O lugar é exatamente como nas fotos: limpo, bem cuidado e muito aconchegante. A localização é excelente, com fácil acesso a tudo que eu precisava". (João, abril de 2025).

Petrópolis (RJ)

A Villa Nogueira está localizada em Nogueira, distrito próximo a Itaipava, em Petrópolis (RJ). A hospedagem oferece acomodações com ar-condicionado, banheira de hidromassagem, Wi-Fi e estacionamento privativo, ambos gratuitos.

Nota no Airbnb: 4,93

Palavra do hóspede: "Ficamos muito encantados com o espaço do Augusto. É um ambiente bem tranquilo, muito novo, com itens essenciais e sem exagero. Amamos o self check-in, é uma comodidade que nos deixa mais a vontades. Tudo estava muito limpo e organizado. Espaço arejado e com uma linda vista para a natureza". (Gleice, abril de 2025).

Sapucaí-Mirim (MG)

A cabana segue o estilo americano e está equipada com forno de pizza, banheira externa com hidromassagem, área de churrasco campeiro, espaço para fogueira e rede. A acomodação fica em local elevado, com vista ampla para montanhas e vales.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "A cabana é linda e muito confortável, amamos a estadia! A comunicação com o Alexandre e a Lara foi ótima, eles foram super solicitos e permitiram um check out flexível". (Izabela, junho de 2025).

Gonçalves (MG)

O chalé funciona em estrutura de sobrado e oferece ambientes divididos entre dois andares. No piso superior estão o quarto, uma banheira de hidromassagem com cromoterapia e um banheiro. No térreo ficam a sala, outro banheiro e a cozinha, que é equipada com utensílios e mantimentos básicos, como açúcar, café, arroz e temperos.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "O chalé surpreendeu as minhas expectativas. Muito bem equipado e organizado, tinha tudo que eu precisava e muito mais. Local confortável, aconchegante e tranquilo. O José Menino foi prestativo e atencioso, melhorando ainda mais a estadia". (Geraldo, julho de 2025).

Santo Antônio do Pinhal (SP)

O chalé tem estilo boho e foi planejado para estadias a dois, com foco em conforto e clima romântico. A área externa conta com móveis de jardim voltados para refeições ao ar livre, em meio à vegetação da serra.

Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "O local é ótimo, perfeito para descansar. Fácil de chegar, tudo muito bem sinalizado. O chalé fica dentro de um sítio muito bonito e bem cuidado, com trilhas. Um ambiente extremamente acolhedor. Super recomendo". (Isabelle, maio de 2025).

Socorro (SP)

A Casinha de Roça é indicada para casais, pequenos grupos de amigos ou famílias que buscam momentos de descanso em ambiente tranquilo. A decoração segue o estilo "slow home", com destaque para lareira na parte externa.

Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "Nossa estadia foi excelente. O espaço muito completo e fiel ao anúncio. A atenção dada pelas anfitriãs foi sempre muito rápida e solícita, além de ter muito zelo pelo hóspede". (Gustavo, julho de 2025).

Resende (RJ)

O Chalé dos Sonhos está localizado a cerca de 8 km do centro de Visconde de Mauá, com acesso asfaltado até próximo à entrada da propriedade. Voltado para casais, o espaço fica em um terreno com duas cachoeiras e vista para a Pedra Selada.

Nota no Airbnb: 4,9

Palavra do hóspede: "Um chalé maravilhoso, uma vista maravilhosa e um ambiente maravilhoso. Se quiser um lugar que garanta sua paz, este é o lugar. Foi tudo perfeito, a acomodação conta com uma cama confortável, lareira, hidro e um chuveiro com uma pressão perfeita, além de contar com uma cozinha completa. Super recomendo". (Igor, junho de 2025).

Araras (RJ)

A cabana fica em uma propriedade cercada por árvores e mata nativa, em área reservada para casais. O ambiente é voltado ao descanso e ao contato com a natureza, com deck externo, onde tem uma banheira de hidromassagem, com vista para as montanhas. A hospedagem não aceita animais de estimação.

Nota no Airbnb: 4,9

Palavra do hóspede: "Simplesmente perfeita! A cabana é um verdadeiro refúgio de paz. Tudo muito bem cuidado, limpo e decorado com muito bom gosto. Cada detalhe foi pensado para oferecer conforto e aconchego".

Petrópolis (RJ)

Essa acomodação foi construída com eucaliptos, portas de demolição e amplos painéis de vidro, permitindo maior integração com a paisagem ao redor. Indicada para casais, a estrutura prioriza o isolamento e o silêncio, com foco no relaxamento, segundo o anfitrião.

Nota no Airbnb: 4,9

Palavra do hóspede: "Lugar lindo. Exatamente como nas fotos. Tranquilo, um silêncio e ideal para quem quer um fim de semana de descanso, como nós queríamos. A experiência de ter a banheira com água bem quente no friozinho foi uma delícia. Única dica: acho que poderia ter um aquecedor no loft". (Erika, junho de 2025).

Escolhemos cada hospedagem de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos itens oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.