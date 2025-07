Advogada da família de menina que morreu em cânion repudia ataques: 'Cruel'

A advogada que representa os pais de Bianca Bernardon Zanella, 11, que morreu após cair de um cânion em Cambará do Sul (180 km de Porto Alegre), repudiou hoje as críticas que a família vem sofrendo nas redes sociais.

O que aconteceu

Advogada Carolina Nadaline disse que caso é alvo de manifestações "capacitistas, cruéis e desinformadas". "Esta é uma ocasião que exige respeito, empatia e silêncio", escreveu ela em nota. "Manifesto meu absoluto repúdio às manifestações capacitistas, cruéis e desinformadas de pessoas que não conhecem os fatos, não conheciam Bianca, nem seus pais, nem sua história, e que, mesmo assim, se lançam a julgamentos e linchamentos públicos de uma família já devastada."

Publicações nas redes sociais atribuem responsabilidade pelo acidente à família. Bianca, uma criança no espectro autista, estava passeando com os pais e os irmãos no cânion Fortaleza. Ela teria corrido inesperadamente até a borda do penhasco, de onde caiu de uma altura de 70 metros.

"Pessoas com deficiência têm direito de viver plenamente", defendeu Nadaline. "Não aceitaremos o capacitismo travestido de discurso de 'cuidado'. Não aceitaremos o preconceito disfarçado de 'preocupação'."

Corpo de Bianca será velado hoje em Curitiba, onde a família mora. A advogada disse que a família não vai falar sobre o acidente em si neste momento, e que o caso já está sendo investigado pelas autoridades competentes.

Entenda o caso

Fatalidade aconteceu na tarde de quinta-feira (10). A menina saiu correndo e o pai tentou alcançá-la, mas não conseguiu.

O local da queda não tem cerca de proteção. Também não há platôs ou vegetação que pudessem ter amortecido a queda, disse a equipe de resgate dos bombeiros de Canela (RS).

Um drone com câmera térmica e um helicóptero foram usados para localizar e resgatar o corpo da menina. Ao menos 12 bombeiros participaram da operação, e parte deles desceram o penhasco de rapel.

Presidente Lula (PT) disse que caso o comoveu muito. O corpo foi levado de volta à Curitiba em um avião da Casa Militar, do governo do estado.