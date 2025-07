Batom que promete efeito de micropigmentação funciona? Confira nosso teste

Prometendo deixar os lábios com uma leve coloração constante, a micropigmentação se popularizou entre as mulheres. O procedimento, feito com agulhas, tem duração média de 30 dias. Já experimentei e gostei do resultado. Por isso, fiquei muito interessada no lançamento de O Boticário, que promete efeito semelhante após sete dias de uso.

A linha Make B. acaba de lançar um cronograma labial com diversos cuidados para os lábios, incluindo peeling, máscara noturna, hidratação profunda, preenchimento e micropigmentação —tudo em formato de batom.

Testei o Balm Labial Microtint, na cor Grape, por sete dias. A marca afirma que o produto oferece hidratação intensa combinada com efeito de micropigmentação, possui FPS 25, melhora a firmeza, a elasticidade e suaviza os vincos.

O que eu gostei

Textura macia e tom discreto: o batom tem uma textura bem suave, que hidrata sem deixar a boca pegajosa. Apesar do nome "uva", o tom que aparece nos lábios é discreto e se adapta à cor natural da boca.

Efeito de micropigmentação: notei mudanças na coloração dos lábios após uma semana. Usei apenas esse produto durante sete dias, aplicando de três a quatro vezes por dia —inclusive antes de dormir. Com o tempo, meus lábios ganharam um tom rosado natural que não sai nem esfregando (eu tentei) e nem escovando os dentes. É sutil, mas notei que não estou tão pálida.

Preço acessível: uma sessão de micropigmentação em clínica de estética pode ultrapassar os R$ 2.000. Com um cosmético, consegui um efeito visual que me agradou em apenas uma semana. Claro, não é o mesmo que aplicar pigmento com agulha, mas dá, sim, um ar mais saudável ao rosto.

Antes e depois da primeira aplicação do batom da Make B., feita antes de dormir Imagem: Rafaela Polo/UOL

Hidratação eficaz: tenho os lábios muito ressecados (confesso que não bebo tanta água quanto deveria) e sempre carrego um lip balm. Durante esta semana de uso, esse problema desapareceu. O produto tem boa fixação, evitando reaplicações constantes, e manteve meus lábios hidratados o tempo todo.

Para quem eu recomendo

Batom Balm Labial Microtint, na cor Grape, Make B. Imagem: Divulgação

Se você tem medo de agulhas, mas deseja lábios com aparência mais saudável, vale a pena testar a novidade. A Make B. sugere o uso completo da linha, com etapas semanais —como num cronograma capilar—, mas confesso que usei apenas o balm e já gostei bastante do que vi.

Tenha em mente que é necessário manter uma rotina: passar apenas uma vez ao dia, ou usar num dia e esquecer no outro, não vai proporcionar o efeito prometido. É preciso consistência e reaplicações ao longo do dia.

