Trump explicita matriz imperialista da política dos EUA, diz filósofo

A imposição de um tarifaço ao Brasil e a outros países do mundo revela o caráter imperialista da política de Donald Trump, afirmou o filósofo Vladimir Safatle em entrevista à edição de hoje do UOL News.

Há um problema muito sério por trás disso: qual será o lugar das soberanias nacionais dentro dessa nova configuração de poder? Isso passa sobre qualquer tipo de governo que conheçamos.

O que Trump está fazendo é simplesmente explicitar uma matriz imperialista, no sentido mais tradicional do termo, da política norte-americana. Ela acha que tem força econômica e que pode utilizá-la como reconstrução política dos seus associados. Ele fará isso sem o menor problema. Vladimir Safatle, filósofo

Para o filósofo, cabe à sociedade brasileira definir se aceitará que os EUA exerçam tamanha ingerência sobre o Brasil ou se reagirá.

Trump sabe que o capitalismo chegou a um estágio monopolista no qual os EUA têm muito controle. Basta ver a área de novas economias, como internet e redes sociais. Em todos esses espaços não existe concorrência alguma; as empresas americanas têm monopólio mundial.

Ele vai querer fazer disso uma força política de reconstrução global. Daí vem da sociedade brasileira se aceitará isso ou não. Vladimir Safatle, filósofo

